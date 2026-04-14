Trieste, previsioni meteo del 15 aprile 2026

TRIESTE – A Trieste la giornata di domani sarà caratterizzata da condizioni meteo nel complesso stabili, ma con una certa variabilità nelle prime ore. Il quadro generale vede nubi sparse alternate a schiarite, con una progressiva tendenza a un miglioramento più deciso verso sera. Non sono previste precipitazioni, ma resta protagonista il vento, che sarà anche sostenuto. Le temperature si manterranno miti, con massima di 20°C e minima di 15°C, mentre lo zero termico si attesterà a 2685 metri. Nessuna allerta meteo rilevante, ad eccezione della ventilazione sostenuta.

Mattino: nuvolosità irregolare e venti forti

La mattinata si aprirà con cieli parzialmente nuvolosi, dove le nubi si alterneranno a momenti di schiarita senza fenomeni associati. Il contesto sarà comunque dinamico, soprattutto per effetto dei venti. I venti forti da Est-Nordest renderanno la percezione del clima leggermente più fresca, soprattutto nelle zone esposte. Il mare si presenterà poco mosso, senza particolari criticità.

Pomeriggio: ancora variabilità ma con segnali di miglioramento

Nel corso del pomeriggio persisterà una variabilità diffusa, con nubi irregolari che continueranno ad alternarsi a schiarite più ampie. Non si escludono addensamenti temporanei, ma senza rischio di pioggia. I venti resteranno sostenuti, con intensità tesa dai quadranti orientali, mantenendo una certa vivacità atmosferica lungo la costa.

Sera: ampie schiarite e ritorno del sereno

La situazione migliorerà sensibilmente in serata, quando si assisterà a un progressivo diradamento della nuvolosità fino a condizioni di cielo poco nuvoloso o quasi sereno. Le schiarite ampie rappresenteranno il segnale più evidente del rafforzamento della stabilità atmosferica.

Tendenza meteo Trieste

Giovedì 16 aprile: giornata variabile, con alternanza tra sole e qualche nube, ma senza fenomeni significativi;

giornata variabile, con alternanza tra sole e qualche nube, ma senza fenomeni significativi; Venerdì 17 aprile: tempo poco nuvoloso e stabile, ideale per attività all’aperto;

tempo poco nuvoloso e stabile, ideale per attività all’aperto; Sabato 18 aprile: condizioni simili, con cieli sereni o poco nuvolosi e clima mite.

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