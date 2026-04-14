Udine, previsioni meteo del 15 aprile 2026

UDINE – A Udine la giornata di domani sarà contraddistinta da cieli variabili con nubi sparse e ampie schiarite, in un contesto complessivamente stabile. Le precipitazioni saranno praticamente assenti durante il giorno, mentre deboli piogge (0.5 mm) potranno verificarsi nelle ore notturne. Le temperature saranno gradevoli, con massima di 21°C e minima di 13°C, mentre lo zero termico si attesterà a 2654 metri. Nessuna allerta meteo segnalata.

Mattino: cieli variabili e clima mite

La mattinata vedrà nubi sparse alternate a schiarite, con un cielo mai completamente coperto ma nemmeno del tutto sereno. Il contesto sarà comunque piacevole, con temperature in rapido aumento dopo le ore più fresche dell’alba. I venti saranno deboli da Nord, contribuendo a mantenere un’atmosfera tranquilla e senza particolari disagi.

Pomeriggio: stabilità e schiarite più ampie

Nel pomeriggio si conferma la fase stabile della giornata, con schiarite più evidenti e un cielo spesso poco nuvoloso. Le condizioni meteo saranno ideali per attività all’aperto, grazie anche a temperature miti e ventilazione moderata. I venti ruoteranno dai quadranti meridionali, risultando moderati da Sud-Sudest.

Sera e notte: qualche debole pioggia in arrivo

In serata il cielo resterà variabile, ma sarà soprattutto nella notte che potranno verificarsi debolissime precipitazioni, con accumuli molto contenuti. Si tratterà di fenomeni poco significativi, inseriti in un contesto generale ancora stabile.

Tendenza meteo Udine

Giovedì 16 aprile: tempo variabile con possibilità di piogge deboli e intermittenti;

tempo variabile con possibilità di piogge deboli e intermittenti; Venerdì 17 aprile: cieli poco nuvolosi e clima stabile, in miglioramento;

cieli poco nuvolosi e clima stabile, in miglioramento; Sabato 18 aprile: condizioni simili, con tempo generalmente sereno o poco nuvoloso.

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