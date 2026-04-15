Trieste, previsioni meteo del 16 aprile 2026

TRIESTE – A Trieste la giornata di domani, 16 aprile, sarà caratterizzata da condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato, grazie a una temporanea rimonta dell’alta pressione. Tuttavia, non mancherà un elemento da monitorare: il vento sostenuto di Bora, che accompagnerà gran parte della giornata. Le temperature si manterranno gradevoli, con una massima di 22°C e una minima di 12°C, mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 2761 metri. Nessuna allerta meteo attiva, ma il vento potrà risultare a tratti intenso, soprattutto lungo la fascia costiera.

Mattino: cieli sereni e Bora moderata

La mattinata si aprirà con cieli sereni o poco nuvolosi, offrendo condizioni ideali per attività all’aperto. Il sole sarà protagonista, con una visibilità ottima su tutto il territorio. I venti moderati da Est-Nordest garantiranno un’atmosfera più asciutta e limpida, tipica delle giornate primaverili triestine. Le temperature saranno fresche nelle prime ore, ma in rapido aumento con il passare della mattinata.

Pomeriggio: clima stabile ma venti più intensi

Nel corso del pomeriggio il tempo resterà stabile e asciutto, con cieli ancora poco nuvolosi. Tuttavia, si segnala un rinforzo dei venti, che diventeranno tesi da Nordest, rendendo il clima più dinamico, soprattutto lungo il litorale. Il mare si manterrà poco mosso, ma con possibili locali increspature legate proprio all’intensificazione della ventilazione. Le temperature raggiungeranno i valori massimi, mantenendosi comunque piacevoli.

Sera: ancora stabile, ma con primi segnali di cambiamento

In serata il tempo resterà asciutto e in prevalenza sereno, ma con una lieve tendenza all’aumento della nuvolosità. Si tratterà di nubi alte e sottili, preludio a un possibile cambiamento nei giorni successivi. I venti tenderanno a mantenersi sostenuti, anche se in graduale attenuazione nelle ore notturne.

Tendenza meteo Trieste

Venerdì 17 aprile: giornata soleggiata, con clima stabile e temperature in linea con la media stagionale;

giornata soleggiata, con clima stabile e temperature in linea con la media stagionale; Sabato 18 aprile: condizioni di tempo poco nuvoloso, con qualche velatura di passaggio;

condizioni di tempo poco nuvoloso, con qualche velatura di passaggio; Domenica 19 aprile: variabilità in aumento, con possibilità di piogge deboli soprattutto tra pomeriggio e sera.

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