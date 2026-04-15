Udine, previsioni meteo del 16 aprile 2026

UDINE – A Udine la giornata di domani, 16 aprile, sarà all’insegna della stabilità atmosferica, con cieli in prevalenza poco nuvolosi e assenza di precipitazioni. Le temperature risulteranno piacevoli, con una massima di 23°C e una minima di 12°C, mentre lo zero termico si posizionerà intorno ai 2705 metri. Una giornata tipicamente primaverile, ideale per attività all’aperto.

Mattino: cieli sereni e clima fresco

Il mattino sarà caratterizzato da cieli sereni o poco nuvolosi, con condizioni meteo favorevoli e aria fresca nelle prime ore. I venti deboli da Nord contribuiranno a mantenere un’atmosfera stabile e asciutta, con temperature in graduale aumento dopo l’alba.

Pomeriggio: stabilità e clima gradevole

Nel pomeriggio proseguirà il bel tempo, con ampi spazi soleggiati su tutta la pianura friulana. Le temperature raggiungeranno valori miti, ideali per il periodo. I venti moderati da Sud segneranno una rotazione della ventilazione, preludio a un graduale aumento dell’umidità nei giorni successivi.

Sera: condizioni ancora stabili

In serata il cielo si manterrà poco nuvoloso, senza fenomeni di rilievo. Le temperature scenderanno lentamente, mantenendosi comunque su valori gradevoli per la stagione. Non si segnalano criticità: la situazione resterà tranquilla e stabile per tutta la giornata.

Tendenza meteo Udine

Venerdì 17 aprile: presenza di velature sparse, con cielo a tratti lattiginoso ma senza piogge;

presenza di velature sparse, con cielo a tratti lattiginoso ma senza piogge; Sabato 18 aprile: giornata variabile, con alternanza tra sole e nubi;

giornata variabile, con alternanza tra sole e nubi; Domenica 19 aprile: maggiore instabilità con possibili piogge leggere, specie tra pomeriggio e sera.

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