Udine, previsioni meteo del 16 aprile 2026
A Udine domani 16 aprile tempo stabile e soleggiato con temperature fino a 23°C. Nessuna pioggia prevista, ma nel weekend aumentano le nubi.
UDINE – A Udine la giornata di domani, 16 aprile, sarà all’insegna della stabilità atmosferica, con cieli in prevalenza poco nuvolosi e assenza di precipitazioni. Le temperature risulteranno piacevoli, con una massima di 23°C e una minima di 12°C, mentre lo zero termico si posizionerà intorno ai 2705 metri. Una giornata tipicamente primaverile, ideale per attività all’aperto.
Mattino: cieli sereni e clima fresco
Il mattino sarà caratterizzato da cieli sereni o poco nuvolosi, con condizioni meteo favorevoli e aria fresca nelle prime ore. I venti deboli da Nord contribuiranno a mantenere un’atmosfera stabile e asciutta, con temperature in graduale aumento dopo l’alba.
Pomeriggio: stabilità e clima gradevole
Nel pomeriggio proseguirà il bel tempo, con ampi spazi soleggiati su tutta la pianura friulana. Le temperature raggiungeranno valori miti, ideali per il periodo. I venti moderati da Sud segneranno una rotazione della ventilazione, preludio a un graduale aumento dell’umidità nei giorni successivi.
Sera: condizioni ancora stabili
In serata il cielo si manterrà poco nuvoloso, senza fenomeni di rilievo. Le temperature scenderanno lentamente, mantenendosi comunque su valori gradevoli per la stagione. Non si segnalano criticità: la situazione resterà tranquilla e stabile per tutta la giornata.
Tendenza meteo Udine
- Venerdì 17 aprile: presenza di velature sparse, con cielo a tratti lattiginoso ma senza piogge;
- Sabato 18 aprile: giornata variabile, con alternanza tra sole e nubi;
- Domenica 19 aprile: maggiore instabilità con possibili piogge leggere, specie tra pomeriggio e sera.
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