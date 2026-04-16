Trieste, previsioni meteo del 17 aprile 2026

TRIESTE – Le previsioni meteo per Trieste confermano per venerdì 17 aprile una giornata stabile e luminosa, caratterizzata da cieli in prevalenza poco nuvolosi e dall’azione di un campo di alta pressione sul Nord-Est. A fare la differenza sarà soprattutto il vento: attesa Bora sostenuta, con raffiche anche tese dai quadranti nord-orientali. Le temperature resteranno comunque miti, con una massima di 21°C e minima di 14°C. Nessuna pioggia prevista, ma è presente un’allerta meteo per vento. Il mare si manterrà poco mosso.

Mattino: cieli sereni e vento sostenuto

La giornata inizierà con cieli sereni o poco nuvolosi, in un contesto pienamente stabile. Tuttavia, il protagonista sarà il vento: soffierà teso da Nordest, con raffiche tipiche della Bora triestina. Questa ventilazione potrà rendere l’aria più fresca rispetto ai valori termici reali, soprattutto nelle zone esposte.

Pomeriggio: sole prevalente ma Bora ancora attiva

Nel pomeriggio il tempo resterà soleggiato e asciutto, con al più qualche velatura senza conseguenze. La stabilità atmosferica sarà garantita dall’alta pressione, mentre la ventilazione continuerà a soffiare tesa da Nordest. Le temperature si manterranno gradevoli, favorendo attività all’aperto, pur con attenzione alle raffiche di vento lungo la costa.

Sera: condizioni stabili e attenuazione del vento

In serata si conferma un quadro di tempo stabile e cieli poco nuvolosi. Il vento tenderà gradualmente ad attenuarsi, pur restando presente. L’atmosfera sarà asciutta e limpida, ideale per attività serali grazie alla totale assenza di precipitazioni.

Tendenza meteo Trieste

Sabato 18 aprile: variabile ma in gran parte poco nuvoloso, con clima ancora stabile;

variabile ma in gran parte poco nuvoloso, con clima ancora stabile; Domenica 19 aprile: aumento dell’instabilità con possibili piogge leggere;

aumento dell’instabilità con possibili piogge leggere; Lunedì 20 aprile: condizioni variabili con locali precipitazioni deboli.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook