Trieste, previsioni meteo del 17 aprile 2026
A Trieste venerdì 17 aprile cieli poco nuvolosi e Bora sostenuta con allerta vento. Temperature miti fino a 21°C e nessuna pioggia prevista.
TRIESTE – Le previsioni meteo per Trieste confermano per venerdì 17 aprile una giornata stabile e luminosa, caratterizzata da cieli in prevalenza poco nuvolosi e dall’azione di un campo di alta pressione sul Nord-Est. A fare la differenza sarà soprattutto il vento: attesa Bora sostenuta, con raffiche anche tese dai quadranti nord-orientali. Le temperature resteranno comunque miti, con una massima di 21°C e minima di 14°C. Nessuna pioggia prevista, ma è presente un’allerta meteo per vento. Il mare si manterrà poco mosso.
Mattino: cieli sereni e vento sostenuto
La giornata inizierà con cieli sereni o poco nuvolosi, in un contesto pienamente stabile. Tuttavia, il protagonista sarà il vento: soffierà teso da Nordest, con raffiche tipiche della Bora triestina. Questa ventilazione potrà rendere l’aria più fresca rispetto ai valori termici reali, soprattutto nelle zone esposte.
Pomeriggio: sole prevalente ma Bora ancora attiva
Nel pomeriggio il tempo resterà soleggiato e asciutto, con al più qualche velatura senza conseguenze. La stabilità atmosferica sarà garantita dall’alta pressione, mentre la ventilazione continuerà a soffiare tesa da Nordest. Le temperature si manterranno gradevoli, favorendo attività all’aperto, pur con attenzione alle raffiche di vento lungo la costa.
Sera: condizioni stabili e attenuazione del vento
In serata si conferma un quadro di tempo stabile e cieli poco nuvolosi. Il vento tenderà gradualmente ad attenuarsi, pur restando presente. L’atmosfera sarà asciutta e limpida, ideale per attività serali grazie alla totale assenza di precipitazioni.
Tendenza meteo Trieste
- Sabato 18 aprile: variabile ma in gran parte poco nuvoloso, con clima ancora stabile;
- Domenica 19 aprile: aumento dell’instabilità con possibili piogge leggere;
- Lunedì 20 aprile: condizioni variabili con locali precipitazioni deboli.
Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook
You must be logged in to post a comment Login