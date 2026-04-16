Udine, previsioni meteo del 17 aprile 2026

UDINE – Le previsioni meteo per Udine indicano per venerdì 17 aprile una giornata caratterizzata da tempo stabile e cieli poco nuvolosi, grazie alla presenza di un campo di alta pressione ben strutturato sul Nord-Est. Le temperature saranno miti e gradevoli, con una massima di 23°C e minima di 13°C, mentre lo zero termico si attesterà a 2674 metri. Assenza totale di precipitazioni e nessuna allerta meteo.

Mattino: cieli sereni e clima fresco

La mattinata si aprirà con cieli sereni o poco nuvolosi, in un contesto stabile e luminoso. I venti saranno deboli da Nord-Nordovest, contribuendo a mantenere un clima fresco ma piacevole. Le condizioni saranno ideali per iniziare la giornata all’aperto, senza particolari criticità meteorologiche.

Pomeriggio: sole dominante e temperature in aumento

Nel pomeriggio il sole sarà protagonista, con ampie schiarite e condizioni generalmente poco nuvolose. Solo nel corso della giornata potranno comparire lievi addensamenti, senza però generare precipitazioni. Le temperature saliranno fino a 23°C, con un clima tipicamente primaverile. I venti ruoteranno diventando moderati da Sudovest, mantenendo comunque una buona vivibilità.

Sera: qualche nube ma tempo asciutto

In serata si potrà osservare la presenza di qualche addensamento nuvoloso, ma senza fenomeni associati. Il tempo resterà quindi asciutto e stabile. L’atmosfera sarà tranquilla, con temperature in graduale calo e condizioni ideali per attività serali.

Tendenza meteo Udine

Sabato 18 aprile: giornata variabile, con alternanza tra sole e nubi;

giornata variabile, con alternanza tra sole e nubi; Domenica 19 aprile: possibile aumento dell’instabilità con piogge leggere;

possibile aumento dell’instabilità con piogge leggere; Lunedì 20 aprile: ancora variabilità e locali precipitazioni deboli.

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