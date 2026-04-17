Trieste, previsioni meteo del 18 aprile 2026

TRIESTE – Il meteo su Trieste per sabato 18 aprile sarà caratterizzato da un progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche, grazie all’attenuazione delle correnti umide che nei giorni precedenti hanno portato maggiore nuvolosità. La giornata si presenterà in prevalenza poco nuvolosa, con un contesto stabile e senza precipitazioni.

Mattino: cielo poco nuvoloso e Bora moderata

Nelle prime ore della giornata il cielo si presenterà poco nuvoloso, con ampie schiarite già presenti su gran parte del territorio. Il clima sarà gradevole, con temperature minime attorno ai 16°C. I venti tesi da Nordest, tipici della Bora triestina, soffieranno con una certa intensità, mantenendo l’aria asciutta e limpida. Il mare quasi calmo nonostante la ventilazione segnala condizioni complessivamente favorevoli lungo la costa.

Pomeriggio: stabilità e clima mite

Nel corso del pomeriggio si confermerà una situazione di tempo stabile e prevalentemente soleggiato. Le temperature raggiungeranno una massima di 20°C, garantendo un clima primaverile equilibrato. I venti tenderanno a ruotare, diventando moderati da Ovest-Nordovest, segno di un progressivo indebolimento della ventilazione da Nordest. Lo zero termico a 2606 metri conferma una massa d’aria stabile e moderatamente mite.

Sera: qualche nube in più ma senza piogge

In serata è atteso un lieve aumento della nuvolosità, con la possibile presenza di addensamenti nuvolosi, ma senza fenomeni associati. Il quadro resterà stabile e asciutto, senza allerte meteo, rendendo la serata tranquilla su tutto il territorio triestino.

Tendenza meteo Trieste

Domenica 19 aprile: giornata soleggiata, con condizioni stabili e temperature gradevoli;

giornata soleggiata, con condizioni stabili e temperature gradevoli; Lunedì 20 aprile: peggioramento con piogge diffuse, anche moderate;

peggioramento con piogge diffuse, anche moderate; Martedì 21 aprile: tempo variabile con piogge leggere, alternato a momenti più asciutti.

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