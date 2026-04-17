Udine, previsioni meteo del 18 aprile 2026
A Udine sabato 18 aprile tempo stabile con sole e nubi sparse e temperature fino a 23°C. Nei giorni successivi aumenta la variabilità.
UDINE – Il meteo su Udine per sabato 18 aprile segna un netto miglioramento rispetto ai giorni precedenti. La giornata sarà caratterizzata da cieli in prevalenza poco nuvolosi, con condizioni generalmente stabili e senza precipitazioni.
Mattino: nubi sparse e clima fresco
Durante le ore mattutine si potranno osservare nubi sparse, alternate a schiarite, ma senza rischio di pioggia. Le temperature minime scenderanno fino a 13°C, mentre i venti moderati da Nord-Nordest manterranno l’aria asciutta e piuttosto frizzante nelle prime ore del giorno.
Pomeriggio: più sole e temperature in aumento
Nel pomeriggio si assisterà a un miglioramento più deciso, con cieli sempre più aperti e luminosi. La temperatura massima raggiungerà i 23°C, offrendo condizioni ideali per attività all’aperto. I venti ruoteranno dai quadranti meridionali, risultando moderati da Sudovest, contribuendo a un clima più mite. Lo zero termico a 2667 metri conferma una situazione atmosferica stabile e tipicamente primaverile.
Sera: stabilità e qualche nube sparsa
In serata il cielo si manterrà poco nuvoloso, con la possibilità di qualche addensamento isolato, ma sempre in un contesto asciutto. Non sono previste allerte meteo, a conferma di una giornata tranquilla e senza criticità.
Tendenza meteo Udine
- Domenica 19 aprile: giornata variabile, con alternanza tra sole e nuvole e possibili deboli piogge isolate;
- Lunedì 20 aprile: condizioni più instabili, con piogge intermittenti nel corso della giornata;
- Martedì 21 aprile: ancora variabilità diffusa, con locali precipitazioni e schiarite.
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