Trieste, previsioni meteo del 21 aprile 2026
A Trieste martedì 21 aprile cielo sereno o poco nuvoloso e assenza di piogge, ma con Bora sostenuta e allerta vento. Temperature miti.
TRIESTE – Le previsioni meteo per Trieste indicano per domani, martedì 21 aprile, una giornata all’insegna della stabilità atmosferica, con cieli sereni o poco nuvolosi e assenza di precipitazioni. A caratterizzare il quadro sarà soprattutto il vento sostenuto di Bora, elemento tipico del territorio, che accompagnerà gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli: massima di 20°C e minima di 13°C, mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 1969 metri. Segnalata inoltre una allerta meteo per vento, legata alle raffiche provenienti da Est-Nordest.
Mattino: cielo sereno e Bora sostenuta
Durante le ore mattutine, Trieste si presenterà con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, favorendo una partenza di giornata luminosa e asciutta. I venti tesi da Est-Nordest soffieranno con una certa intensità, contribuendo a mantenere l’aria limpida ma anche più fresca, soprattutto nelle zone esposte. Il mare risulterà poco mosso, nonostante la ventilazione.
Pomeriggio: stabilità diffusa e clima gradevole
Nel corso del pomeriggio la situazione meteorologica resterà stabile e asciutta, con ampie schiarite e condizioni ideali per attività all’aperto. Le temperature si porteranno verso i valori massimi, attestandosi intorno ai 20°C, mentre i venti continueranno a soffiare tesi da Est-Nordest, senza particolari variazioni.
Sera: condizioni serene e ventilazione in attenuazione
In serata il quadro resterà generalmente sereno o poco nuvoloso, senza rischio di precipitazioni. La ventilazione tenderà gradualmente ad attenuarsi, pur rimanendo percepibile. Il contesto sarà quindi tranquillo ma ancora ventilato, con clima complessivamente stabile.
Tendenza meteo Trieste
- Mercoledì 22 aprile: giornata soleggiata e stabile, con cieli sereni e temperature in lieve aumento;
- Giovedì 23 aprile: prosegue il bel tempo diffuso, con condizioni ideali e assenza di fenomeni;
- Venerdì 24 aprile: ancora soleggiato, con clima mite e tipicamente primaverile.
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