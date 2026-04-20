Trieste, previsioni meteo del 21 aprile 2026

TRIESTE – Le previsioni meteo per Trieste indicano per domani, martedì 21 aprile, una giornata all’insegna della stabilità atmosferica, con cieli sereni o poco nuvolosi e assenza di precipitazioni. A caratterizzare il quadro sarà soprattutto il vento sostenuto di Bora, elemento tipico del territorio, che accompagnerà gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli: massima di 20°C e minima di 13°C, mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 1969 metri. Segnalata inoltre una allerta meteo per vento, legata alle raffiche provenienti da Est-Nordest.

Mattino: cielo sereno e Bora sostenuta

Durante le ore mattutine, Trieste si presenterà con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, favorendo una partenza di giornata luminosa e asciutta. I venti tesi da Est-Nordest soffieranno con una certa intensità, contribuendo a mantenere l’aria limpida ma anche più fresca, soprattutto nelle zone esposte. Il mare risulterà poco mosso, nonostante la ventilazione.

Pomeriggio: stabilità diffusa e clima gradevole

Nel corso del pomeriggio la situazione meteorologica resterà stabile e asciutta, con ampie schiarite e condizioni ideali per attività all’aperto. Le temperature si porteranno verso i valori massimi, attestandosi intorno ai 20°C, mentre i venti continueranno a soffiare tesi da Est-Nordest, senza particolari variazioni.

Sera: condizioni serene e ventilazione in attenuazione

In serata il quadro resterà generalmente sereno o poco nuvoloso, senza rischio di precipitazioni. La ventilazione tenderà gradualmente ad attenuarsi, pur rimanendo percepibile. Il contesto sarà quindi tranquillo ma ancora ventilato, con clima complessivamente stabile.

Tendenza meteo Trieste

Mercoledì 22 aprile: giornata soleggiata e stabile, con cieli sereni e temperature in lieve aumento;

giornata soleggiata e stabile, con cieli sereni e temperature in lieve aumento; Giovedì 23 aprile: prosegue il bel tempo diffuso, con condizioni ideali e assenza di fenomeni;

prosegue il bel tempo diffuso, con condizioni ideali e assenza di fenomeni; Venerdì 24 aprile: ancora soleggiato, con clima mite e tipicamente primaverile.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook