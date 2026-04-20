Udine, previsioni meteo del 21 aprile 2026

UDINE – Le previsioni meteo per Udine delineano una giornata più dinamica rispetto alla costa: martedì 21 aprile inizierà con cieli sereni o poco nuvolosi, ma nel corso delle ore si assisterà a un progressivo aumento della nuvolosità, fino a deboli piogge nel pomeriggio. Sono attesi circa 2 mm di precipitazioni, in un contesto comunque primaverile. Le temperature saranno comprese tra 9°C e 19°C, mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 1953 metri.

Mattino: avvio stabile e soleggiato

La giornata inizierà con condizioni stabili, caratterizzate da cieli sereni o poco nuvolosi. I venti moderati da Nord-Nordest contribuiranno a mantenere l’aria asciutta e relativamente fresca nelle prime ore del giorno.

Pomeriggio: aumento delle nubi e ritorno delle piogge

Nel corso del pomeriggio si assisterà a un graduale peggioramento, con nuvolosità in aumento fino a cieli molto nuvolosi. Saranno possibili deboli piogge diffuse, con accumuli contenuti ma sufficienti a rendere il tempo instabile. I venti diventeranno tesi da Est-Nordest, accentuando la percezione di variabilità.

Sera: residua instabilità e schiarite

In serata potranno persistere nubi compatte, con residui fenomeni deboli alternati a timide schiarite. Il quadro tenderà comunque a migliorare progressivamente nel corso della notte.

Tendenza meteo Udine

Mercoledì 22 aprile: condizioni in netto miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi e clima più stabile;

condizioni in netto miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi e clima più stabile; Giovedì 23 aprile: soleggiato e mite, ideale per attività all’aperto;

soleggiato e mite, ideale per attività all’aperto; Venerdì 24 aprile: prosegue il bel tempo diffuso, con temperature in lieve aumento.

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