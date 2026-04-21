Trieste, previsioni meteo del 22 aprile 2026
Sole e clima stabile a Trieste il 22 aprile: temperature miti fino a 19°C, ma con Bora moderata e aria più secca
Dopo l’instabilità delle ultime ore, Trieste si prepara a vivere una giornata decisamente più stabile e luminosa. Per mercoledì 22 aprile, infatti, il quadro meteorologico evidenzia assenza di precipitazioni e cielo sereno per gran parte della giornata.
Le temperature si manterranno su valori primaverili:
- Minima intorno ai 10°C al mattino
- Massima fino a 19°C nel pomeriggio
Un contesto quindi ideale per attività all’aperto, grazie a condizioni meteo asciutte e buona visibilità.
Vento sostenuto da Est-Nord Est: attenzione alla Bora
Elemento da non sottovalutare sarà il vento: su Trieste soffierà una ventilazione moderata da ENE (Est-Nord Est) con raffiche fino a 29 km/h nelle ore notturne e circa 22-26 km/h durante il giorno.
La presenza della Bora renderà la temperatura percepita leggermente più bassa, soprattutto nelle prime ore della giornata, quando si potranno avvertire anche 7°C percepiti.
Mare poco mosso e umidità in calo
Le condizioni del mare resteranno poco mosse per tutta la giornata, favorendo anche le attività costiere.
Interessante il dato relativo all’umidità: tra il 45% del mattino e il 26% nel pomeriggio, segno di un’aria più secca e limpida rispetto ai giorni precedenti.
Tendenza meteo Trieste
Per quanto riguarda la tendenza meteo a Trieste, si conferma un periodo generalmente stabile:
- Giovedì 23 aprile: temperature in lieve calo (massime sui 16°C) ma ancora tempo asciutto
- Venerdì 24 aprile: ritorno a valori più miti, fino a 18°C e cielo sereno
- Sabato 25 aprile: clima stabile e primaverile, con massime intorno ai 18°C
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