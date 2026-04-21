Udine, previsioni meteo del 22 aprile 2026

Dopo una giornata variabile, il meteo a Udine per domani, mercoledì 22 aprile, sarà caratterizzato da condizioni decisamente più stabili e soleggiate. Secondo i dati del bollettino , la giornata si aprirà con cieli poco nuvolosi nella notte e al primo mattino, accompagnati da temperature fresche intorno ai 7-10°C.

Nel corso della mattinata, il sole sarà protagonista, con clima asciutto e ventilazione debole dai quadranti settentrionali. L’umidità si manterrà moderata, senza particolari disagi.

Temperature in aumento e clima gradevole nel pomeriggio

Il momento migliore della giornata sarà il pomeriggio, quando le temperature raggiungeranno i 19°C, con una percezione pienamente primaverile. I venti ruoteranno da sud-ovest con intensità moderata, contribuendo a rendere l’aria più secca, con umidità in netto calo fino al 23% .

In serata, il tempo resterà stabile e sereno, con temperature attorno ai 14°C, ideali per attività all’aperto.

Assenza di piogge: giornata perfetta per stare all’aperto

Un elemento importante riguarda le precipitazioni: non sono previste piogge per tutta la giornata del 22 aprile, rendendo il meteo ideale per spostamenti, lavoro e tempo libero.

Venti deboli e zero termico in risalita

I venti saranno generalmente deboli o moderati, tra gli 8 e i 15 km/h, mentre lo zero termico si manterrà tra 1500 e 1900 metri, segnale di una fase atmosferica stabile e primaverile.

Tendenza meteo a Udine

Guardando ai giorni successivi:

Giovedì 23 aprile: ulteriore miglioramento con sole diffuso e temperature fino a 22°C

ulteriore miglioramento con Venerdì 24 aprile: clima ancora stabile e più caldo, con massime fino a 23°C

clima ancora stabile e più caldo, con massime fino a Sabato 25 aprile: tempo soleggiato e temperature fino a 24°C, piena primavera

In sintesi, Udine si prepara a un periodo stabile e sempre più mite, con condizioni ideali per attività all’aperto.

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