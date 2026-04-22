Trieste, previsioni meteo del 23 aprile 2026

TRIESTE – Su Trieste torna a dominare un campo di alta pressione, responsabile di una giornata all’insegna del bel tempo stabile e soleggiato. Il 23 aprile 2026 sarà caratterizzato da condizioni ideali, con cieli limpidi e un contesto atmosferico tipicamente primaverile.

Mattino: cieli sereni e ventilazione moderata

La giornata inizierà con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, senza alcun rischio di precipitazioni. Le temperature minime si attesteranno intorno agli 11°C, garantendo un clima fresco ma gradevole. I venti soffieranno moderati da Ovest-Nordovest, contribuendo a mantenere l’aria asciutta e limpida. Il mare si presenterà quasi calmo, ideale anche per attività marittime.

Pomeriggio: sole prevalente e ventilazione più sostenuta

Nel corso del pomeriggio il tempo resterà stabile e soleggiato, con temperature massime che raggiungeranno i 16°C. I venti tenderanno a intensificarsi, risultando tesi da Ovest, ma senza creare particolari disagi. Il contesto rimarrà comunque favorevole, con assenza totale di piogge e ottima visibilità.

Sera: stabilità diffusa e clima tranquillo

In serata si confermeranno condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, con un clima stabile e senza variazioni significative. Lo zero termico intorno ai 2103 metri evidenzia una massa d’aria stabile e tipicamente primaverile. Nessuna allerta meteo è prevista sul territorio. L’intero Nord-Est è interessato da un robusto campo anticiclonico, che garantisce tempo stabile ed assolato su pianure, Prealpi e Alpi. I venti, inizialmente deboli nordorientali, tenderanno a ruotare verso sud-ovest, mentre il mare resterà poco mosso. Un contesto ideale per diversi giorni consecutivi.

Tendenza meteo Trieste

Venerdì 24 aprile: ancora sole prevalente, con cieli sereni e clima mite;

ancora sole prevalente, con cieli sereni e clima mite; Sabato 25 aprile: condizioni stabili e luminose, ideali per attività all’aperto;

condizioni stabili e luminose, ideali per attività all’aperto; Domenica 26 aprile: prosegue il bel tempo diffuso, con temperature in lieve aumento.

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