Udine, previsioni meteo del 23 aprile 2026

UDINE – Su Udine il 23 aprile 2026 sarà dominato da condizioni di alta pressione, che garantiranno cieli sereni o poco nuvolosi e un’atmosfera stabile per l’intera giornata.

Mattino: clima fresco e cieli limpidi

Il mattino sarà caratterizzato da cieli sereni e da una temperatura minima piuttosto fresca, attorno ai 5°C. I venti soffieranno moderati da Sudovest, contribuendo a mantenere condizioni asciutte e visibilità eccellente.

Pomeriggio: sole pieno e temperature in aumento

Nel pomeriggio il sole resterà protagonista, con assenza di precipitazioni e temperature che saliranno fino a 19°C. I venti continueranno a soffiare moderati da Ovest-Sudovest, senza influenzare negativamente il comfort climatico. Il contesto sarà ideale per attività all’aperto.

Sera: stabilità e cielo sereno

La giornata si concluderà con cieli poco nuvolosi o sereni, senza cambiamenti significativi. Lo zero termico a circa 2334 metri conferma la presenza di aria stabile. Anche su Udine non sono previste allerte meteo. L’area friulana beneficia di un campo anticiclonico ben strutturato, che garantisce tempo stabile e asciutto su pianure e rilievi. I venti, inizialmente deboli nordorientali, ruotano progressivamente verso sud-ovest, mantenendo condizioni favorevoli e senza criticità.

Tendenza meteo Udine

Venerdì 24 aprile: ancora tempo stabile e soleggiato, con cieli limpidi;

ancora tempo stabile e soleggiato, con cieli limpidi; Sabato 25 aprile: prosegue il bel tempo, con temperature in lieve aumento;

prosegue il bel tempo, con temperature in lieve aumento; Domenica 26 aprile: condizioni pienamente primaverili, con sole diffuso.

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