Trieste, previsioni meteo del 24 aprile 2026
A Trieste domani 24 aprile 2026 giornata stabile e soleggiata con temperature miti fino a 17°C, venti moderati e nessuna pioggia.
TRIESTE – A Trieste si consolida una fase di stabilità atmosferica grazie al ritorno di un campo di alta pressione che garantirà condizioni ideali per gran parte della giornata di domani, 24 aprile 2026. Il tempo si presenterà soleggiato e asciutto, senza fenomeni significativi, in un contesto tipicamente primaverile.
Mattino: cielo sereno e ventilazione da Sudest
Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da cieli sereni o poco nuvolosi, con ampi spazi di sole già dall’alba. Le temperature minime si attesteranno intorno agli 11°C, offrendo un risveglio fresco ma gradevole. I venti soffieranno moderati da Est-Sudest, contribuendo a mantenere l’aria asciutta e limpida. Il mare si presenterà poco mosso, ideale per le attività lungo la costa.
Pomeriggio: sole diffuso e clima mite
Nel corso del pomeriggio il quadro meteorologico resterà stabile e luminoso, con condizioni di tempo pienamente soleggiato. La temperatura massima raggiungerà i 17°C, in linea con le medie stagionali. I venti ruoteranno dai quadranti occidentali, mantenendosi moderati da Ovest, senza particolari rinforzi. Lo zero termico a 2931 metri conferma la presenza di aria mite in quota.
Sera: condizioni stabili e cielo sereno
In serata il tempo resterà asciutto e stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi. Non sono previste precipitazioni né variazioni significative del quadro atmosferico. L’assenza di allerta meteo conferma una giornata tranquilla su tutto il territorio.
Tendenza meteo Trieste
- Sabato 25 aprile: prosegue il tempo stabile e soleggiato, con cieli sereni e temperature in lieve aumento;
- Domenica 26 aprile: ancora condizioni di bel tempo, con clima mite e ventilazione debole;
- Lunedì 27 aprile: scenario invariato, con sole prevalente e qualche velatura occasionale.
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