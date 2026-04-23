Udine, previsioni meteo del 24 aprile 2026
A Udine il 24 aprile 2026 sarà una giornata soleggiata e stabile con temperature fino a 21°C, venti moderati e nessuna pioggia.
UDINE – Su Udine si conferma una giornata dominata dall’alta pressione, con tempo stabile e soleggiato. Il quadro meteorologico del 24 aprile 2026 si presenta ideale per attività all’aperto, senza rischio di precipitazioni.
Mattino: cielo limpido e temperature fresche
La giornata inizierà con cieli sereni e visibilità ottima. Le temperature minime scenderanno fino a 7°C, rendendo il mattino piuttosto fresco. I venti saranno deboli da Nord, contribuendo a mantenere condizioni atmosferiche stabili e asciutte.
Pomeriggio: sole diffuso e temperature in aumento
Durante le ore centrali della giornata il sole sarà protagonista, con assenza quasi totale di nuvolosità. La temperatura massima raggiungerà i 21°C, regalando un clima piacevole e tipicamente primaverile. I venti tenderanno a rinforzare leggermente, disponendosi moderati da Sud-Sudovest.
Sera: stabilità e cieli sereni
In serata continueranno condizioni di tempo stabile e asciutto, con cielo sereno o poco nuvoloso. Nessuna criticità meteo segnalata e assenza di allerte. Lo zero termico a 3043 metri evidenzia una massa d’aria mite anche in quota.
Tendenza meteo Udine
- Sabato 25 aprile: giornata soleggiata e stabile, con temperature in lieve aumento;
- Domenica 26 aprile: ancora tempo pienamente soleggiato, ideale per attività all’aperto;
- Lunedì 27 aprile: condizioni simili, con cieli sereni e clima mite.
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