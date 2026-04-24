Trieste, previsioni meteo del 25 aprile 2026

TRIESTE – La giornata di sabato 25 aprile si preannuncia all’insegna del bel tempo stabile su Trieste, grazie alla presenza di un campo di alta pressione ben consolidato su tutto il Nord-Est. Le condizioni meteorologiche saranno ideali per trascorrere la giornata all’aperto, con cieli sereni e totale assenza di precipitazioni.

Mattino: cielo limpido e ventilazione moderata

Il mattino si aprirà con cieli sereni o poco nuvolosi, accompagnati da una temperatura minima intorno agli 11°C. Il contesto sarà caratterizzato da aria fresca ma piacevole. I venti soffieranno moderati da Est, tipica ventilazione della zona triestina, contribuendo a mantenere l’atmosfera asciutta e limpida. Il mare si presenterà quasi calmo, senza particolari criticità.

Pomeriggio: sole protagonista e clima gradevole

Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a dominare la scena, con condizioni di stabilità diffusa. La temperatura massima raggiungerà i 20°C, offrendo un clima ideale per attività all’aperto. I venti ruoteranno dai quadranti occidentali, mantenendosi moderati ma senza determinare variazioni significative del quadro atmosferico.

Sera: stabilità e condizioni favorevoli

La serata proseguirà con cieli sereni o poco nuvolosi, senza precipitazioni e con un progressivo calo delle temperature. Il contesto resterà stabile e tranquillo. Lo zero termico a 3127 metri conferma la presenza di una massa d’aria mite e stabile anche in quota.

Tendenza meteo Trieste

Domenica 26 aprile: ancora soleggiato e stabile, con clima gradevole;

ancora soleggiato e stabile, con clima gradevole; Lunedì 27 aprile: prosegue il bel tempo diffuso, con condizioni simili al giorno precedente;

prosegue il bel tempo diffuso, con condizioni simili al giorno precedente; Martedì 28 aprile: possibile aumento dell’instabilità con piogge leggere, primo segnale di cambiamento.

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