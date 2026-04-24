Udine, previsioni meteo del 25 aprile 2026

UDINE – Le previsioni meteo per sabato 25 aprile indicano condizioni di tempo stabile e soleggiato su Udine. L’alta pressione garantirà cieli sereni e clima mite, senza precipitazioni e con ottime condizioni per attività all’aperto.

Mattino: cieli sereni e aria fresca

Il mattino sarà caratterizzato da cieli sereni o poco nuvolosi e temperature minime intorno ai 10°C. L’atmosfera risulterà fresca ma gradevole. I venti saranno deboli da Nord, contribuendo a mantenere condizioni di stabilità e buona qualità dell’aria.

Pomeriggio: clima mite e sole diffuso

Nel pomeriggio il sole continuerà a splendere su tutta l’area, con assenza di precipitazioni e condizioni favorevoli. La temperatura massima raggiungerà i 23°C, rendendo il clima tipicamente primaverile. I venti si intensificheranno leggermente, risultando moderati da Sud-Sudovest. Lo zero termico a 3138 metri conferma un contesto atmosferico stabile anche in quota.

Sera: stabilità e prime velature

In serata il tempo resterà stabile e asciutto, con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi. Non si esclude la presenza di qualche velatura, senza però conseguenze sul piano meteorologico. Non sono previste allerte meteo su Udine. Il quadro atmosferico si manterrà stabile per l’intera giornata.

Tendenza meteo Udine

Domenica 26 aprile: giornata ancora soleggiata e stabile, con temperature miti;

giornata ancora soleggiata e stabile, con temperature miti; Lunedì 27 aprile: aumento della nuvolosità con nubi sparse, ma senza fenomeni rilevanti;

aumento della nuvolosità con nubi sparse, ma senza fenomeni rilevanti; Martedì 28 aprile: possibile fase instabile con piogge, anche se di debole intensità.

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