Trieste, previsioni meteo del 28 aprile 2026
A Trieste martedì 28 aprile cieli parzialmente nuvolosi ma senza piogge, temperature miti fino a 23°C. Variabilità mercoledì.
TRIESTE – Su Trieste la giornata di martedì 28 aprile sarà caratterizzata da condizioni complessivamente stabili e miti, grazie alla presenza di un campo di alta pressione sul Nord-Est. Tuttavia, il cielo non sarà completamente sereno: si alterneranno infatti nubi e schiarite, con una copertura nuvolosa più evidente nel corso della giornata ma senza precipitazioni. Il contesto resterà dunque tranquillo e primaverile, ideale per le attività all’aperto, con temperature gradevoli e assenza di criticità meteo.
Mattino: cieli parzialmente nuvolosi e clima gradevole
La mattinata si aprirà con cieli poco o parzialmente nuvolosi, in un contesto ancora stabile e asciutto. Le nubi presenti saranno perlopiù stratificate e non associate a fenomeni. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 15°C, mentre i venti moderati da Est contribuiranno a mantenere una buona ventilazione, tipica della fascia costiera triestina. Il mare si presenterà poco mosso, senza particolari criticità.
Pomeriggio: aumento della nuvolosità ma senza piogge
Nel corso del pomeriggio si osserverà un graduale aumento della nuvolosità, con cieli che tenderanno a diventare più compatti pur lasciando spazio a schiarite intermittenti. Le temperature raggiungeranno una massima di circa 23°C, confermando un clima mite e pienamente primaverile. I venti ruoteranno dai quadranti occidentali, mantenendo un’intensità moderata. Nonostante l’aumento delle nubi, non sono previste precipitazioni, segno di una struttura atmosferica ancora stabile.
Sera: nuvolosità persistente ma tempo asciutto
In serata il cielo si manterrà parzialmente nuvoloso, con addensamenti più compatti ma senza fenomeni associati. L’atmosfera resterà stabile e tranquilla, con condizioni ideali anche nelle ore notturne. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2788 metri, confermando una massa d’aria mite in quota. Nessuna allerta meteo segnalata.
Tendenza meteo Trieste
- Mercoledì 29 aprile: tempo variabile, con possibili piogge leggere soprattutto nelle ore centrali;
- Giovedì 30 aprile: ritorno a condizioni soleggiate e stabili, con cieli sereni o poco nuvolosi;
- Venerdì 1 maggio: prosegue il bel tempo con sole prevalente e clima mite.
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