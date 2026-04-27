Trieste, previsioni meteo del 28 aprile 2026

TRIESTE – Su Trieste la giornata di martedì 28 aprile sarà caratterizzata da condizioni complessivamente stabili e miti, grazie alla presenza di un campo di alta pressione sul Nord-Est. Tuttavia, il cielo non sarà completamente sereno: si alterneranno infatti nubi e schiarite, con una copertura nuvolosa più evidente nel corso della giornata ma senza precipitazioni. Il contesto resterà dunque tranquillo e primaverile, ideale per le attività all’aperto, con temperature gradevoli e assenza di criticità meteo.

Mattino: cieli parzialmente nuvolosi e clima gradevole

La mattinata si aprirà con cieli poco o parzialmente nuvolosi, in un contesto ancora stabile e asciutto. Le nubi presenti saranno perlopiù stratificate e non associate a fenomeni. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 15°C, mentre i venti moderati da Est contribuiranno a mantenere una buona ventilazione, tipica della fascia costiera triestina. Il mare si presenterà poco mosso, senza particolari criticità.

Pomeriggio: aumento della nuvolosità ma senza piogge

Nel corso del pomeriggio si osserverà un graduale aumento della nuvolosità, con cieli che tenderanno a diventare più compatti pur lasciando spazio a schiarite intermittenti. Le temperature raggiungeranno una massima di circa 23°C, confermando un clima mite e pienamente primaverile. I venti ruoteranno dai quadranti occidentali, mantenendo un’intensità moderata. Nonostante l’aumento delle nubi, non sono previste precipitazioni, segno di una struttura atmosferica ancora stabile.

Sera: nuvolosità persistente ma tempo asciutto

In serata il cielo si manterrà parzialmente nuvoloso, con addensamenti più compatti ma senza fenomeni associati. L’atmosfera resterà stabile e tranquilla, con condizioni ideali anche nelle ore notturne. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2788 metri, confermando una massa d’aria mite in quota. Nessuna allerta meteo segnalata.

Tendenza meteo Trieste

Mercoledì 29 aprile: tempo variabile, con possibili piogge leggere soprattutto nelle ore centrali;

tempo variabile, con possibili piogge leggere soprattutto nelle ore centrali; Giovedì 30 aprile: ritorno a condizioni soleggiate e stabili, con cieli sereni o poco nuvolosi;

ritorno a condizioni soleggiate e stabili, con cieli sereni o poco nuvolosi; Venerdì 1 maggio: prosegue il bel tempo con sole prevalente e clima mite.

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