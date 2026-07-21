Trieste, previsioni meteo del 22 luglio 2026

TRIESTE – La giornata di mercoledì 22 luglio si preannuncia nel complesso stabile su Trieste, dove l’alta pressione continuerà a garantire condizioni prevalentemente favorevoli. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata, con un aumento della nuvolosità solo nelle ore serali per l’arrivo di infiltrazioni umide in quota. Non sono previste precipitazioni e il clima resterà gradevole, accompagnato da una temperatura massima di 27°C e una minima di 21°C. Sul Golfo soffieranno venti sostenuti e il mare sarà poco mosso. Nessuna allerta meteo è stata emessa.

Mattinata luminosa con venti sostenuti da Est-Nordest

Il risveglio su Trieste sarà caratterizzato da condizioni pienamente estive. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, favorendo una buona insolazione fin dalle prime ore del mattino. Le temperature partiranno da 21°C, mentre i venti tesi da Est-Nordest renderanno il clima più ventilato, attenuando la sensazione di caldo soprattutto lungo il litorale. Le condizioni del mare saranno poco mosse, ideali per le attività balneari e la navigazione sotto costa.

Pomeriggio stabile con temperature piacevoli

Nel corso del pomeriggio il tempo rimarrà stabile e asciutto. Il sole continuerà a prevalere con poche nuvole di passaggio e la temperatura massima raggiungerà i 27°C, mantenendosi su valori gradevoli grazie alla ventilazione. I venti ruoteranno da Nordovest, restando tesi anche durante le ore centrali della giornata. Lo zero termico si porterà intorno ai 3.509 metri, mentre il mare continuerà a mantenersi poco mosso.

In serata aumentano le nubi, ma resta il tempo asciutto

Con il calare della sera è previsto un graduale aumento della nuvolosità. Le infiltrazioni umide potranno favorire la comparsa di nubi più compatte, ma non sono attese precipitazioni. La serata sarà quindi ancora favorevole per eventi e iniziative all’aperto, con temperature in graduale diminuzione.

Tendenza meteo Trieste

Giovedì 23 luglio: condizioni variabili, con la possibilità di piogge leggere in alcune fasi della giornata;

condizioni variabili, con la possibilità di piogge leggere in alcune fasi della giornata; Venerdì 24 luglio: ritorno del sole, con cielo sereno o poco nuvoloso e clima gradevole;

ritorno del sole, con cielo sereno o poco nuvoloso e clima gradevole; Sabato 25 luglio: tempo poco nuvoloso, stabile e con temperature ancora tipicamente estive.

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