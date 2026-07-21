Udine, previsioni meteo del 22 luglio 2026

UDINE – Dopo alcuni giorni caratterizzati da una maggiore variabilità, mercoledì 22 luglio porterà su Udine una giornata prevalentemente stabile e asciutta. L’alta pressione garantirà infatti cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata, mentre soltanto in serata potranno comparire alcuni addensamenti nuvolosi senza conseguenze sul fronte delle precipitazioni. Le temperature si manterranno gradevoli, con una massima di 28°C e una minima di 16°C, accompagnate da una ventilazione moderata. Nessuna allerta meteo è prevista sul territorio friulano.

Mattinata fresca e ricca di sole

La giornata inizierà con condizioni meteorologiche favorevoli e un clima piacevole. Su Udine il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, favorendo un’ottima luminosità fin dalle prime ore del mattino. La temperatura minima di 16°C renderà il risveglio particolarmente fresco per il periodo. I venti moderati da Nord contribuiranno a mantenere l’aria asciutta e a limitare la sensazione di caldo.

Pomeriggio estivo con temperature fino a 28°C

Nel corso delle ore centrali il tempo rimarrà stabile. Il sole continuerà a dominare il panorama, con solo il passaggio di qualche nube poco consistente. La temperatura massima raggiungerà i 28°C, garantendo condizioni ideali per attività all’aperto, escursioni e spostamenti. Nel pomeriggio i venti ruoteranno da Ovest-Sudovest, mantenendosi moderati. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3.255 metri, valore in lieve diminuzione rispetto ai giorni precedenti.

Serata con qualche nube in più ma senza pioggia

L’avvicinarsi della sera porterà un graduale aumento della nuvolosità. Le infiltrazioni di aria più umida favoriranno la comparsa di alcuni addensamenti, ma il quadro meteorologico resterà stabile e non sono previste precipitazioni. Il clima continuerà a essere gradevole anche nelle ore notturne.

Tendenza meteo Udine

Giovedì 23 luglio: tempo variabile, con possibilità di temporali locali, soprattutto nelle ore più calde;

tempo variabile, con possibilità di temporali locali, soprattutto nelle ore più calde; Venerdì 24 luglio: ritorno del sole, con condizioni generalmente stabili e temperature estive;

ritorno del sole, con condizioni generalmente stabili e temperature estive; Sabato 25 luglio: cielo poco nuvoloso, con tempo asciutto e clima ancora favorevole.

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