L’OWW Udine mette altri due punti in cascina in attesa di Torino e Cantù

UDINE – Prosegue senza intoppi la marcia dell’Old Wild West Udine che riesce ad avere ragione dell’Infodrive Capo D’Orlando per 80 a 71. Con la vittoria sui siciliani, i bianconeri ottengono la 10a vittoria negli ultimi 11 incontri (a Biella, l’unico scivolone) e mantengono salda la vetta della classifica.

La formazione di coach Boniciolli, come già avvenuto nel precedente turno con l’Assigeco Piacenza, è rimasta in vantaggio per tutto l’incontro, pur non riuscendo mai a “ucciderlo” definitamente, se non nelle azioni finali. Grosso merito di questo va agli ospiti che, pur privi degli infortunati playmaker Laganà e Traini, non hanno mai mollato ed hanno messo in mostra alcune individualità importanti come quella della guardia-ala americana Mack autore di 33 punti (6/11 da tre).

I bianconeri hanno espresso un gioco corale, forse più attento alla fase offensiva che a quella difensiva, in cui han cercato di muovere bene la palla per arrivare al tiro vicino a canestro. A giovarne più di tutti è stato il centro Walters, più volte ben “imbeccato” dagli assist di Cappelletti, che è stato autore di una delle migliori prestazioni da quando è arrivato a Udine (per lui 17 punti e 6 rimbalzi).

Dopo un calendario “agevole”, ora arriveranno per i friulani due incontri di estrema difficoltà: il primo domenica prossima a Torino ed il successivo in casa contro Cantù. Coach Boniciolli ha così commentato il successo dei suoi ed il lavoro che li attende in vista dei prossimi impegni: “Il senso di questa vittoria è che la squadra ha dimostrato di sapersi guadagnare ed amministrare il vantaggio nei confronti di una formazione che ha conteso nelle ultime partite la vittoria a squadre come Treviglio, Torino e Cantù. Tutti i giocatori in campo hanno dato un buon apporto e questo, in una stagione lunga ed impegnativa come quella in corso, è molto importante. In vista della prossima partita, con Torino, che sarà un big-match, dovremo lavorare soprattutto sugli aspetti difensivi del nostro gioco”.

COPPA ITALIA FEMMINILE – La Lega Basket Femminile ha scelto Udine ed il Palasport Benedetti come sedi delle prossime Final 8 di Coppa Italia della Serie A2 di basket femminile. A contendersi la vittoria i prossimi 4-6 marzo ci saranno anche le giocatrici della Delser Crich Udine, ospiti domenica tra il pubblico del Carnera, che occupano il 2o posto in classifica del girone Nord di serie A2.

APU OLD WILD WEST UDINE – INFODRIVE CAPO D’ORLANDO 80-71 (28-20, 52-41, 61-55)

APU OLD WILD WEST UDINE: Cappelletti 10 punti, Walters 17, Mussini 6, Pieri ne, Antonutti 8, Esposito 1, Giuri 8, Nobile 3, Pellegrino 8, Lacey 13, Ebeling 6. All. Matteo Boniciolli.

INFODRIVE CAPO D’ORLANDO: Diuof 4 punti, Mack 33, Bartoli 3, Laganà ne, Poser 11, Telesca ne, Vecerina 4, Teirumnieks, Reggiani 7, Gori, King 7. All. David Sussi.