Prosegue spedita la marcia dell’OWW di Udine che passa anche a Mantova

MANTOVA – L’Old Wild West Udine fa sua la 4a trasferta consecutiva vincendo a Mantova per 81 a 72 contro la locale formazione della Staff.

La squadra allenata da coach Boniciolli ha avuto un impatto devastante nelle fasi iniziali dell’incontro, tant’è che nel primo quarto si è portata avanti di 15 lunghezze sugli avversari. La consueta intensità difensiva, una buona circolazione di palla e, finalmente!, un’ottima precisione nel tiro da tre punti hanno completamente spiazzato la formazione di casa, incapace di imbastire una reazione. Nel frangente, si sono visti un grande Palumbo, autore di tre triple, ed un Gaspardo che ha risposto presente sia vicino sia lontano dal canestro.

Ovviamente era impensabile che la partita potesse continuare sulla stessa falsariga anche nel proseguo del match , vuoi perché i padroni di casa, reduci dalla “scoppola” presa a Pistoia nel turno precedente (83-58), dovevano dare un segnale di fiducia davanti al pubblico di casa, vuoi perché l’APU ha ancora tra i suoi difetti, riconosciuti dal suo allenatore, l’incapacità a chiudere le partite.

E così, dopo avere toccato due volte il -18 (17-35 e 23-41) nel secondo quarto, Mantova si è avvicinata nel punteggio attingendo punti importanti dall’ala piccola Veronesi e dalla guardia americana Miles. Udine, nel frangente, ha perso diversi palloni sul pressing avversario (9 nei primi 20′, 5 nei secondi 20′) aiutando non poco i padroni di casa ad arrivare al -8 di metà incontro.

Dopo un terzo quarto interlocutorio, “bruttino” da entrambe le parti, in cui si è segnato poco con le difese che hanno avuto il sopravvento, nell’ultima frazione di gioco l’OWW è tornata a fare valere la legge del più forte, nonostante uno Sherrill per la prima volta sotto tono: i bianconeri prima sono riusciti a mettere 10 punti di distanza con una tripla di Palumbo (58-68) e poi a chiudere definitivamente il match con un break di 7 a 0 propiziato dalle spettacolari giocate di Briscoe (61-77). Nel finale, in pieno “garbage time”, Mantova ha accorciato il divario a suon di triple, ma la partita era già bella che andata, con Udine che, forse, inconsciamente stava preservando le energie per il big-match di domenica prossima contro Pistoia.

STAFF MANTOVA – APU OLD WILD WEST UDINE 72-81 (17-32, 41-49, 55-61)

STAFF MANTOVA: Lo, Miles 23, Criconia 1, Veronesi 16, Palermo 3, Janelidze 3, Cortese 5, Vukobrat ne, Ross 5, Calzavara 6, Thioune 5, Morgillo 5. All. Giorgio Valli.

APU OLD WILD WEST UDINE: Mussini 6 punti, Palumbo 22, Antonutti, Gaspardo 19, Cusin 4, Briscoe 14, Fantoma ne, Esposito 10, Nobile 2, Pellegrino 2, Sherrill 2. All. Matteo Boniciolli.