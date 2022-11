L’OWW Udine cade pesantemente in casa nella sfida al vertice con Pistoia

UDINE – Nell’ottava giornata di campionato, l’Old Wild West Udine perde, nettamente, lo scontro al vertice con la Giorgio Tesi Group Pistoia per 54 a 73 davanti al pubblico amico del Carnera. Si tratta della seconda sconfitta stagionale per i friulani che in precedenza avevano perso, sempre in casa, contro Cento un match in cui, però, potevano lamentare l’assenza, causa Corona-virus, di tre giocatori della prima squadra. Questa volta, invece, la formazione bianconera era al completo, con Nobile (un giocatore la cui importanza troppo spesso viene sottovalutata) assente nella rotazione dei 10 senior a referto, ma con tutti gli altri abili e arruolati, incluso il rientrante Mian.

I bianconeri hanno giocato ai loro abituali livelli solamente per una decina di minuti, a cavallo tra il primo ed il secondo quarto. Dopo un buon inizio di Pistoia (con un gran Varnado) che le è valso il +6 (5-11), la formazione di casa, grazie soprattutto a Briscoe (il migliore tra i bianconeri), si è portata a sua volta sul +6 (27-21) a metà della seconda frazione di gioco.

Proprio quando sembrava che la partita potesse assumere una piega favorevole per Udine, gli ospiti, con un’ottima difesa pressante e con un gioco veloce e preciso in attacco, hanno ribaltato l’inerzia del match con un parziale di 7-0 (27-28). I toscani da quel momento hanno comandato le operazioni sino alla fine dell’incontro, aumentando progressivamente il loro vantaggio, anche se Udine è rimasta vicina nel punteggio sino alla fine del terzo quarto nonostante la pessima serata al tiro (12/42 da due punti e 4/21 da tre punti alla fine dei 40′). Nell’ultima frazione di gioco, i bianconeri, alquanto disorientati e con troppi giocatori sotto tono, hanno alzato definitivamente bandiera bianca con Pistoia che ha toccato anche i 21 punti di vantaggio.

Non si sono fatte attendere le reazioni di coach e presidente dell’APU dopo la brutta figura rimediata dai bianconeri. Troppi i giocatori che non han reso secondo le aspettative, in particolare tra quelli dal pedigree (e dallo stipendio) più importante.

Coach Boniciolli ha, infatti, dichiarato: “Ho un profondo dispiacere per il nostro pubblico e per il nostro presidente. A me piace pensare che dalle negatività possano emergere positività, nel senso che si capisca dopo questa “sberla” che questo è un campionato in cui chi sei, da dove vieni, dove giocavi l’anno scorso o quanto sei pagato non contano: conta solo quello che fai qui ed ora. In questa partita siamo stati in tutto ciò fortemente carenti, a parte un attimo di brillantezza che ci ha portato al +6”.

Non da meno sono state le riflessioni di un rabbuiato presidente Pedone: “Oggi siamo riusciti nell’incredibile impresa di fare più schifo dell’arbitraggio. Mi sono vergognato molto. Voglio fare i complimenti al nostro pubblico: caldo, numeroso, appassionato pubblico, del quale ogni nostro ragazzo quando entra in campo si deve ricordare. Non si gioca con i curricula, ma con cuore e fatica. Complimenti a Pistoia che questa sera ci ha dato una durissima lezione che resterà, spero, tatuata nel cuore di ogni nostro giocatore e di tutto il nostro team”.

APU OLD WILD WEST UDINE – GIORGIO TESI GROUP PISTOIA 54-73 (16-16, 29-32, 44-55)

APU OLD WILD WEST UDINE: Mussini 4 punti, Palumbo 2, Mian 3, Antonutti 7, Gaspardo, Cusin 2, Briscoe 18, Fantoma ne, Esposito 5, Pellegrino 4, Sherrill 9. All. Matteo Boniciolli.

GIORGIO TESI GROUP PISTOIA: Della Rosa 5 punti, Copeland 11, Farinon ne, Saccaggi 14, Del Chiaro 8, Magro 7, Allinei ne, Pollone, Varnado 19, Wheatle 9. All. Nicola Brienza.