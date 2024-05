L’APU inizia con il piede giusto i play-off contro Cremona

UDINE – Esordio nei play-off bagnato da un “trentello” per l’Old Wild West Udine che fa prepotentemente sua gara-1 dei quarti vincendo per 95 a 65 sulla Ferraroni Cremona.

Con l’americano Clark ancora indisponibile (ritornerà con ogni probabilità per l’eventuale serie di semifinale), ma con il prezioso Caroti finalmente in campo, i ragazzi di coach Vertemati ci mettono poco più di un quarto di gioco a carburare a causa di un inizio soft come l’atmosfera che si respira in un Carnera un po’ troppo tranquillo. L’8 a 0 iniziale a favore della squadra allenata da Bechi è un campanello di allarme per i bianconeri che, per tutto il primo quarto oppongono una difesa blanda che viene attaccata proficuamente in velocità dagli ospiti che trovano spesso e volentieri l’uomo smarcato sotto canestro.

La riscossa dei padroni di casa parte, nel secondo quarto, dalla difesa che, finalmente, si fa più attenta e dai canestri di Da Ros che segna i primi 4 punti della frazione di gioco e successivamente firma, su assist di Monaldi, il canestro del 25-25 dopo meno di 3′. Cremona accusa il colpo e trova sempre maggiori difficoltà a bucare la retina dei padroni di casa che, grazie anche ad un Cannon molto reattivo (12 i rimbalzi dell’ex Vanoli), dominano sotto le plance.

Nella ripresa, Udine si porta in avanti con le prodezze di un immarcabile Gapardo (21 punti e 2 belle stoppate per lui), anche se gli ospiti rimangono a breve distanza grazie ai canestri nel finale degli ex San Severo Tortù e Sabatino. Nell’ultimo quarto, invece, c’è solo una squadra in campo ed è quella friulana che, con un parziale di 28 a 4, si gode in anticipo gli applausi di un Carnera che si fa finalmente caloroso.

Da segnalare nel corso del match due prodezze che finiranno con ogni probabilità nella top-10 della giornata: la schiacciata nel traffico di Arletti nel secondo quarto (bravo il bolognese ad attaccare il ferro, mentre deve ancora lavorare nella tecnica del tiro da fuori) e l’alley oop, con schiacciata all’indietro, di Gaspardo su assist di Monaldi dell’ultima frazione di gioco. Due azioni che, come si suol dire, valevano da sole il costo del biglietto.

Gara-2 si giocherà martedì 7 maggio, con inizio alle ore 20.30, sempre al palasport Carnera.

Apu Old Wild West Udine – Ferraroni Juvi Cremona 95-65 (18-25, 37-36, 67-61)

Apu Old Wild West Udine: Raphael Gaspardo 21 (3/5, 5/9), Matteo Da ros 17 (5/9, 2/4), Mirza Alibegovic 11 (1/2, 2/6), Jalen Cannon 11 (5/6, 0/0), Diego Monaldi 10 (1/1, 2/8), Iris Ikangi 9 (0/4, 3/4), Gianmarco Arletti 6 (3/7, 0/2), Lorenzo Caroti 5 (0/1, 1/4), Quirino De laurentiis 3 (0/0, 0/1), Michele Zomero 2 (0/0, 0/0), Benjamin Marchiaro 0 (0/0, 0/1), Marcos Delia n.e.. All. Vertemati.

Ferraroni Juvi Cremona: Tekele Cotton 19 (4/10, 3/3), Vincent Shahid 13 (3/3, 1/4), Cosimo Costi 8 (2/3, 1/3), Gabriele Benetti 7 (2/2, 0/0), Marco Timperi 5 (1/4, 1/4), Antonino Sabatino 5 (1/3, 0/4), Nicolo Virginio 4 (0/1, 0/4), Luca Vincini 2 (1/3, 0/0), Lorenzo Tortu 2 (1/4, 0/2), Francesco Grassi 0 (0/2, 0/0), Alessandro Biaggini n.e.. All. Bechi.

