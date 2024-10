L’APU non ha problemi con Cento, ma si complica la vita con Johnson

UDINE – Nella quarta giornata di campionato, l’Old Wild West Udine incamera la terza vittoria consecutiva vincendo nettamente al PalaCarnera per 87 a 69 sulla Sella Cento.

Un nuovo ampio successo friulano che è stato macchiato da un fatto negativo occorso negli ultimi secondi del secondo quarto, quando si è acceso in campo un breve parapiglia che ha visto come protagonisti l’ala bianconera Johnson e l’ex APU Vittorio Nobile pare a seguito di qualche parola di troppo detta da quest’ultimo al giocatore americano colpevole di una sbracciata sotto canestro. Gli arbitri hanno sanzionato con l’espulsione i due contendenti Nobile e Johnson e, insieme a loro, sono stati esclusi anche il bianconero Ikangi ed il centese Sperduto colpevoli di essere entrati nel frangente in campo dalla panchina, anche se non prendendo parte al parapiglia.

Al di là di questo spiacevole episodio, che potrà avere strascichi sul piano disciplinare, sul parquet si sono viste due squadre dai valori molto diversi: al cospetto di una Cento confusionaria (24 palle perse, alla fine) e poco precisa al tiro, si è vista una APU che, già nel primo quarto, mostrava di potere condurre di autorità la partita con il solito super Hickey e grazie anche ad una netta superiorità a rimbalzo (14 a 5 il computo delle due squadre alla fine dei primi 10′).

Nel secondo quarto, che ha visto i padroni di casa privi di Bruttini uscito per una “scavigliata” durante un’azione offensiva, Cento è riuscita a ricucire parzialmente il divario, sfruttando qualche svogliatezza dei padroni di casa forse troppo sicuri di portare facilmente a casa la posta in palio.

Nei secondi due quarti, con entrambe le squadre prive per i motivi suddetti di due elementi (anzi tre per Udine, vista anche l’assenza di Bruttini) si sono osservati in campo spesso quintetti atipici con Udine costretta a giocare con un quintetto “basso” e Cento, di converso, che era costretta a schierare lunghi anche negli spot di guardia. L’APU, forte di un roster più lungo, ha saputo gestire meglio la situazione ed ha nuovamente allungato con i canestri di Alibegovic e di Caroti fino al +18 finale.

Mercoledì prossimo, alle ore 20.30, l’Old Wild West sarà impegnata in un nuovo turno infrasettimanale, questa volta a Cividale del Friuli contro la formazione di coach Pillastrini in un incontro che si presenta già sold-out.

Apu Old Wild West Udine – Sella Cento 87-69 (27-13, 41-33; 68-50)

Apu Old Wild West Udine: Anthony Hickey 15 (6/8, 1/5), Mirza Alibegovic 15 (3/5, 3/8), Xavier Johnson 13 (4/9, 1/3), Lorenzo Caroti 13 (1/2, 3/6), Lorenzo Ambrosin 8 (1/2, 2/3), Francesco Stefanelli 8 (1/2, 2/4), Matteo Da ros 6 (3/7, 0/1), Davide Bruttini 4 (2/2, 0/0), Iris Ikangi 3 (0/1, 1/2), Giovanni Pini 2 (1/1, 0/0), Matteo Agostini 0 (0/0, 0/0). All. Vertemati.

Sella Cento: Nicola Berdini 16 (4/5, 2/7), Stacy Davis iv 14 (2/9, 3/3), Lorenzo Benvenuti 11 (5/6, 0/1), Nicolas Alessandrini 11 (2/6, 2/2), Carlos Delfino 8 (0/2, 2/4), Vittorio Nobile 5 (1/2, 1/1), Nicolas Tanfoglio 2 (1/1, 0/1), Alessandro Sperduto 2 (0/0, 0/1), Terry Henderson jr. 0 (0/2, 0/2), Georges Tamani 0 (0/1, 0/0). All. Di Paolantonio.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook