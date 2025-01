Finale amaro a Bologna per l’OWW Udine che conclude al secondo posto il girone d’andata

BOLOGNA – “Non tutte le ciambelle escono con il buco”, recita un vecchio proverbio. E così è stato per l’Old Wild West Udine che, nella tana della Fortitudo Bologna, non è riuscita a completare in modo vittorioso una partita che l’ha vista fino all’ultimo vicina a cogliere i due punti, ma che ha finito per soccombere per 87 a 81 nelle battute conclusive del match.

Entrambe le squadre lamentavano assenze importanti: se, da una parte, Bologna è scesa sul parquet priva dell’americano Gabriel e dell’ala Menalo, Udine non poteva disporre, a causa di un nuovo infortunio, del centro Pini ed aveva Stefanelli non ancora al 100%, dopo oltre un mese e mezzo di assenza (per l’ex Verona solo 1′ sul parquet).

Il match è stato sin dall’avvio molto equilibrato e giocato dalle due squadre in modo asimmetrico: più perimetrale Udine (e non è una novità), più presente in area Bologna. Se per Bologna a rappresentare a lungo un rebus è stato il “piccolo” Hickey, autore di 15 punti già nel primo quarto, Udine ha avuto grandissime difficoltà a contrastare lo strapotere fisico del lungo Freeman, autore di 21 punti, con 9/10 da sotto, e di 11 rimbalzi presi.

La differenza a rimbalzo (47 a 23 il computo finale per i felsinei) è stata determinante per la Flat Service per avere più possessi da concretizzare attraverso le mani sapienti del playmaker Fantinelli (13 assist), sogno del marcato bianconero della scorsa estate.

Nonostante ciò, un secondo tempo in cui, oltre a quelli di Hickey, si sono visti maggiormente gli apporti di Johnson e Ikangi, ha consentito ai bianconeri di arrivare al rash finale sul 73 a 77, ma negli ultimi 2′ i padroni di casa sono stati più lucidi e precisi a segnare con Aradori e Fantinelli ed hanno conseguito sul filo di lana una vittoria che li rilancia in classifica.

La sconfitta in Emilia, complice la vittoria di Rimini a Cremona, riporta l’APU al secondo posto in classifica al termine del girone di andata. Nel primo turno di quello di ritorno, in programma domenica 12 gennaio, i bianconeri affronteranno al Carnera la formazione della Tezenis Verona.

Flats Service Fortitudo Bologna – Apu Old Wild West Udine 87-81 (16-20, 42-37; 63-64)

Flats Service Fortitudo Bologna: Deshawn Freeman 21 (9/10, 0/0), Pietro Aradori 20 (4/8, 4/7), Fabio Mian 11 (1/5, 3/9), Riccardo Bolpin 10 (3/4, 1/2), Matteo Fantinelli 9 (3/10, 0/0), Leonardo Battistini 6 (3/3, 0/4), Luca Vencato 4 (1/1, 0/0), Marco Cusin 4 (2/3, 0/0), Alessandro Panni 2 (1/2, 0/4), Federico Ferrucci morandi n.e., Lorenzo Bonfiglioli n.e.. All. Caja.

Apu Old Wild West Udine: Anthony Hickey 26 (4/6, 6/10), Xavier Johnson 16 (3/5, 1/4), Iris Ikangi 11 (1/3, 3/5), Mirza Alibegovic 9 (0/1, 3/10), Lorenzo Ambrosin 9 (0/0, 3/7), Lorenzo Caroti 7 (0/0, 1/2), Davide Bruttini 3 (1/2, 0/0), Matteo Da ros 0 (0/0, 0/3), Francesco Stefanelli 0 (0/0, 0/0), Francesco Mizerniuk n.e., Giovanni Pini n.e.. All. Vertemati.

