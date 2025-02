La vittoria con Avellino porta l’APU al primo posto in solitaria

UDINE – Con il sottofondo del noto coro di saluto intonato dai tifosi bianconeri, l’Old Wild West Udine è uscita per la prima volta dal palasport Carnera in questa stagione con l’etichetta della capolista, in solitaria, del campionato di A2. Nel posticipo televisivo di domenica sera, gli uomini di coach Vertemati hanno, infatti, battuto per 100 a 91 l’Avellino Basket e, complice la precedente sconfitta di Rimini a Milano, si trovano ora a guardare tutti dall’alto dei loro 38 punti.

Battere Avellino non è stato, però, una passeggiata per i friulani, anche se ciò non ha rappresentato una sorpresa. Gli irpini, benché neopromossi, sono una squadra solida che si trova a ridosso delle prime in classifica. Possono contare su alcuni giocatori di comprovata classe quali l’ex Mussini (cresciuto moltissimo dai tempi di Udine in personalità e pericolosità offensiva), il centro italo-argentino vecchio stile Bortolin e l’ala forte Earlington. Ci è voluto il miglior Hickey (25 punti, dei quali 23 messi a segno nella ripresa) insieme ad una buona prestazione di squadra (5 i bianconeri finiti in doppia cifra) per avere ragione degli irriducibili ospiti.

Dopo i primi due quarti di grande equilibrio, in cui i padroni di casa hanno forte sofferto oltre il dovuto la precisione al tiro di Mussini e la forza sotto canestro degli ospiti, i giocatori dell’APU hanno dato uno scossone al match nel terzo quarto, raggiungendo il massimo vantaggio di +14 (68-54) dopo una tripla di un funambolico Hickey. Gli irpini, con i muscoli di Earlington ed i canestri di Jurkatamm e Bortolini, sono riusciti nell’ultimo quarto a riavvicinarsi fino a -5 (88-83), ma prima due triple di Hickey e poi due canestri di un positivo Johnson han chiuso definitivamente i conti.

Domenica prossima, l’APU sarà attesa subito da un banco di prova importante: ad attenderla sarà, infatti, l’Unieuro Forlì degli ex Gaspardo e Pascolo, reduce dal successo esterno sul campo di Cantù.

Old Wild West Udine – Avellino Basket 100-91 (18-18, 46-41, 70-60)

Apu Old Wild West Udine: Anthony Hickey 25 (5/10, 5/7), Xavier Johnson 19 (8/11, 1/6), Rei Pullazi 13 (3/3, 1/4), Iris Ikangi 12 (0/0, 4/4), Mirza Alibegovic 11 (1/3, 1/3), Matteo Da ros 8 (2/2, 1/1), Lorenzo Caroti 7 (2/2, 1/3), Simone Pepe 3 (0/0, 1/2), Davide Bruttini 2 (1/4, 0/0), Lorenzo Ambrosin 0 (0/1, 0/0). All. Vertemati.

Avellino Basket: Marcellus Earlington 21 (5/12, 2/4), Federico Mussini 18 (5/10, 2/3), Matias Bortolin 18 (9/13, 0/0), Jaren Lewis 17 (5/8, 1/4), Mikk Jurkatamm 8 (1/6, 2/6), Antonino Sabatino 5 (1/1, 1/2), Riccardo Chinellato 2 (1/2, 0/1), Aleksa Nikolic 2 (1/2, 0/0), Lucas Maglietti 0 (0/2, 0/0), Armando Verazzo 0 (0/0, 0/0). All. Crotti.

