Una APU incerottata soccombe a Orzinuovi

ORZINUOVI – Dopo quattro vittorie consecutive, l’Old Wild West Udine riassapora il gusto amaro della sconfitta a Orzinuovi, dove viene superata di misura dalla squadra allenata dall’udinese Ciani per 84 a 79.

La trasferta in terra bresciana si presentava insidiosa sin dal principio, vuoi per lo stato di forma degli avversari, reduci dalla vittoria esterna su Rimini, vuoi per le assenze importanti (Ikangi e Da Ros) in casa udinese.

Soprattutto nei primi due quarti, i padroni di casa, con l’ala-pivot Williams in grande spolvero (bel giocatore!), sono stati superiori ai bianconeri, vincendo la lotta sotto canestro e colpendo dalla distanza con Bossi e Simmons.

Nella ripresa, dopo il massimo vantaggio degli ospiti (49-32), i bianconeri sono progressivamente saliti di tono, migliorando l’aggressività difensiva (ben 6 le palle recuperate da Hickey) e facendo circolare meglio la palla in attacco.

Il recupero dello svantaggio accumulato ha permesso a Udine di giocarsi la vittoria nei due minuti finali, quando Caroti (18 punti, con 5/13 nelle triple) ha segnato tre canestri da tre punti in rapida successione e riportato gli ospiti a -1 (78-77). Successivamente, le “gite” in lunetta di Williams e Simmons e gli errori al tiro di Caroti e Pepe, al quale ultimo è stato pure fischiato un dubbio fallo per “flopping”, hanno portato in dote agli orceani gli ulteriori punti di vantaggio con i quali hanno chiuso il match.

Dal punto di vista della classifica, dietro a Udine che rimane capolista, l’unica inseguitrice che si è avvicinata ai friulani è quella di Cantù, tornata a -6 punti dopo la vittoria nel match casalingo contro Rimini.

Il campionato ora si fermerà per consentire la disputa delle Final-4 di Coppa Italia che si giocheranno a Bologna dal 14 al 16 marzo. A partecipare, oltre all’APU, anche le formazioni di Cividale del Friuli, Rimini e Cantù. Diverse le aspettative per le due squadre friulane: mentre per Udine forse si tratta più di un diversivo dall’obiettivo prioritario del campionato, per Cividale l’ambizione è di arrivare primi e portare la coppa nella città ducale.

Gruppo Mascio Orzinuovi – Apu Old Wild West Udine 83-79 (25-19, 47-32, 64-50)

Gruppo Mascio Orzinuovi: Jarvis Williams 24 (11/13, 0/1), Stefano Bossi 15 (3/5, 3/8), Gerel david Simmons 12 (0/2, 3/5), Alessandro Bertini 9 (1/1, 2/5), Tommaso Guariglia 8 (4/7, 0/1), Matteo Bogliardi 7 (3/4, 0/3), Andrea Loro 4 (2/2, 0/1), Samuele Moretti 4 (2/3, 0/0), Abdramane Haidara n.e., Elia Frigerio n.e. All. Ciani.

Apu Old Wild West Udine: Lorenzo Caroti 18 (1/2, 5/13), Xavier Johnson 14 (7/8, 0/1), Mirza Alibegovic 13 (2/4, 3/7), Anthony Hickey 9 (3/9, 1/4), Lorenzo Ambrosin 9 (0/0, 3/3), Simone Pepe 9 (0/1, 3/10), Davide Bruttini 4 (1/4, 0/0), Rei Pullazi 3 (0/2, 1/5), Alessandro Pavan n.e., Francesco Mizerniuk n.e., Matteo Agostini n.e.. All. Vertemati.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook