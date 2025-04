Old Wild West Udine, è tutto vero: promossa in serie A!

UDINE – L’APU Old Wild West Udine è matematicamente promossa in serie A, direttamente e senza passare per la lotteria dei play-off. Lo ha fatto a tre giornate dal termine della stagione regolare battendo per 95 a 86, tra le mura amiche del Carnera, la Riviera Banca Rimini che la inseguiva in classifica a sole quattro lunghezze di distanza.

Un palasport strabordante di gente e di passione non ha solo fatto da cornice, ma ha letteralmente spinto Alibegovic e compagni a superare l’ultimo ostacolo che si frapponeva al traguardo della promozione, quello costituito della squadra di coach Dell’Agnello con cui ha dato vita ad una battaglia equilibrata durata fino all’ultimo minuto di gioco.

Ancora una volta il successo dei bianconeri è stato costruito su una grande difesa che ha praticamente tolto di mezzo l’ala realizzatrice Marini (solo 7′ punti per lui) e limitato fortemente la forza sotto canestro degli ospiti, tra cui quella del 2,14 Camara, tanto che i padroni di casa hanno vinto la lotta a rimbalzo per 38 a 31.

In attacco, Udine ha beneficiato di una prestazione di squadra conclusa con ben sei uomini in doppia cifra. Tra di loro il capitano Alibegovic, piuttosto anonimo nei primi due quarti, che è risultato alla fine il migliore marcatore dell’incontro (insieme al riminese Robinson) con 21 punti segnati, dei quali 9 nell’ultimo e decisivo quarto.

E’ stato proprio il figlio di Teo, che 15 anni fa era alla guida della Snaidero che regalò l’ultima promozione dei friulani, a segnare i punti che, sull’87 a 83, hanno definitivamente consegnato il successo su Rimini e la promozione all’Old Wild West: prima due liberi segnati dopo un fallo subito in pressione da Grande e poi una tripla messa dentro dal lato destro del campo su assist dell’inesauribile Hickey.

Il parquet dell’impianto dei Rizzi, dopo le fatiche degli uomini di coach Vertemati, ha ospitato a lungo i festeggiamenti dei tifosi bianconeri ai quali non si sono sottratti giocatori e staff dell’APU, con il presidente Pedone che si è anche issato su uno dei canestri per tagliare, come da tradizione, la retina da conservare come cimelio.

Apu Old Wild West Udine – RivieraBanca Basket Rimini 95-86 (23-22, 43-44, 71-66)

Apu Old Wild West Udine: Mirza Alibegovic 21 (5/10, 2/3), Xavier Johnson 15 (4/10, 1/3), Anthony Hickey 13 (4/9, 1/5), Rei Pullazi 11 (3/3, 1/1), Matteo Da ros 10 (1/1, 2/4), Iris Ikangi 10 (1/1, 2/5), Lorenzo Caroti 6 (0/1, 0/5), Davide Bruttini 6 (1/1, 0/0), Lorenzo Ambrosin 3 (0/0, 1/3), Simone Pepe 0 (0/0, 0/0), Mazburss Krisjanis n.e., Matteo Agostini n.e.. All. Vertemati.

RivieraBanca Basket Rimini: Gerald Robinson 21 (4/7, 4/8), Justin Johnson 17 (7/9, 1/1), Alessandro Grande 16 (3/4, 1/4), Giovanni Tomassini 10 (4/5, 0/5), Pierpaolo Marini 7 (2/4, 0/2), Alessandro Simioni 4 (2/2, 0/2), Simon Anumba 3 (1/3, 0/1), Stefano Masciadri 3 (0/0, 1/3), Gora Camara 3 (1/2, 0/0), Luca Conti 2 (1/1, 0/0). All. Dell’Agnello.

