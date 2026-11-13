Trieste, un nuovo veicolo per Conan e l’unità cinofila della polizia locale

La polizia locale di Trieste si è dotata di un nuovo veicolo per l’unità cinofila, con uno spazio dedicato al trasporto di Conan, il cane antidroga impiegato nei controlli sul territorio. Il mezzo è destinato ai pattugliamenti quotidiani.

Secondo la comunicazione comunale pubblicata da Trieste Cafe, il vano posteriore riservato al cane dispone di un sistema di ritenuta e di aerazione, con immissione d’aria attraverso apposite paratie. L’acquisto è stato sostenuto in gran parte da un finanziamento del Ministero dell’Interno, tramite la Prefettura di Trieste.

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Il vano per Conan e il finanziamento

L’allestimento è pensato per le esigenze del servizio cinofilo e per il trasporto dell’animale. La comunicazione non precisa il tipo di dispositivo di ritenuta né il funzionamento nel dettaglio dell’impianto di aerazione.

Nel vano posteriore si trova anche una cellula per il trasporto delle persone accompagnate. Non sono stati indicati l’importo del finanziamento né la data esatta di entrata in servizio del mezzo.

Dal periodo di prova all’ingresso nel corpo

Conan è un pastore belga malinois addestrato a riconoscere gli odori delle sostanze stupefacenti. Con il suo conduttore opera nel Nucleo interventi speciali, a supporto delle attività di controllo della polizia locale.

La collaborazione con Trieste è iniziata nel 2025: l’unità proveniva dalla polizia locale di San Michele al Tagliamento e utilizzava un veicolo di quel comando. Dopo un anno di prova, il cane e il conduttore sono entrati ufficialmente nel corpo triestino il 1° maggio 2026.

Il nuovo mezzo accompagnerà l’attività dell’unità nei pattugliamenti cittadini, con un allestimento specifico per gli spostamenti di Conan.

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