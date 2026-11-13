Día de Muertos a Trieste: visite al Giulia dal 14 novembre, inaugurazione il 20

Il Día de Muertos arriva al centro commerciale Il Giulia di Trieste con visite guidate, balli e attività per bambini. L’iniziativa si svolgerà dal 14 al 22 novembre 2026 in via Giulia 75/2: le prime visite all’altare commemorativo precederanno l’inaugurazione ufficiale del 20 novembre.

Secondo il programma pubblicato da Trieste Cafe, l’ingresso è libero e le attività sono aperte a tutti. L’appuntamento è promosso dall’associazione M.I.R.A. Mar FVG – Messicani in rotta Adriatica Friuli Venezia Giulia con il Rione di San Giacomo e la coorganizzazione del Comitato di coordinamento del Carnevale di Trieste e del Palio dei Rioni.

Le visite all’altare e l’inaugurazione

Sabato 14 novembre sono previste due visite guidate, alle 16 e alle 17, dedicate alla tradizione messicana e all’altare commemorativo. L’altare resterà visibile per tutta la durata dell’iniziativa.

L’inaugurazione ufficiale è in programma venerdì 20 novembre alle 17.30, con una presentazione delle origini e del significato della festa e dell’altare tradizionale.

A unire l’associazione e il mondo del Carnevale triestino è anche Yizeg Di Mauro, presidente sia di M.I.R.A. Mar FVG sia del Rione di San Giacomo.

Sfilata delle Catrinas e attività per bambini

Sabato 21 novembre il pomeriggio si aprirà alle 16 con il truccabimbi. Alle 17 seguiranno la sfilata e il concorso delle Catrinas, aperti a bambini e adulti; alle 18.30 è previsto uno spettacolo di balli folkloristici messicani con musica e costumi tradizionali.

Domenica 22 novembre il programma si concluderà con due appuntamenti per i più piccoli: un laboratorio creativo alle 16 e un’attività di animazione alle 17.30.

Una festa dedicata alla memoria

Il Día de Muertos è legato al ricordo dei familiari e delle persone care scomparse. Nelle celebrazioni delle comunità indigene messicane, gli altari possono accogliere offerte, cibi, fiori e oggetti dedicati ai defunti.

Le festività indigene dedicate ai morti in Messico sono iscritte dal 2008 nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO. Secondo l’organizzazione, la ricorrenza unisce riti religiosi preispanici e feste cattoliche introdotte dagli europei.

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