Maltempo a Trieste, chiusi dal 13 novembre i giardini pubblici recintati

Il Comune di Trieste ha disposto la chiusura dei giardini pubblici recintati dal pomeriggio di venerdì 13 novembre 2026, a causa del maltempo. La misura riguarda anche lo skatepark di via Petitti di Roreto e, secondo l’avviso comunale, durerà fino al miglioramento delle condizioni meteorologiche.

Tra le aree indicate figurano il giardino de Tommasini di via Giulia e Villa Revoltella. Per quest’ultima è garantito l’accesso alla chiesa passando dalla Curia; a Villa Sartorio il giardino resta accessibile al personale per le attività lavorative negli edifici.

Le aree interessate dalla chiusura

L’elenco del Comune comprende:

il giardino pubblico de Tommasini, in via Giulia;

il giardino Falcone e Borsellino, ad Altura;

il giardino Basevi;

il giardino Fra M.V. Antollovich, in via Carpineto;

il giardino Wanda e Marion Wulz, in via Catullo;

il giardino Fedora Barbieri, in via Mascagni;

il giardino di via San Michele e Campagna Prandi;

il giardino di Villa Cosulich, in strada del Friuli;

il giardino di Villa Engelmann, in via Chiadino;

il parco Bazzoni, in via Navali;

lo skatepark di via Petitti di Roreto;

il giardino di piazza Hortis;

il giardino di vicolo dell’Edera;

il giardino Maddalena, tra via Molino a Vento e via Costalunga;

Villa Revoltella.

Gli accessi a Villa Revoltella e Villa Sartorio

A Villa Revoltella è garantito il passaggio dalla Curia per raggiungere la chiesa. Il giardino di Villa Sartorio, in via dei Modiano, resta invece accessibile unicamente al personale per lo svolgimento delle attività lavorative negli edifici.

Riapertura legata al miglioramento del tempo

Nell’avviso del 13 novembre il Comune non ha indicato una data o un orario di riapertura. Nella precedente comunicazione, relativa alla riapertura dei giardini dal 6 novembre dopo un’altra fase di maltempo, l’amministrazione aveva escluso il parco Bazzoni e il giardino Basevi per la messa in sicurezza delle aree. Entrambi compaiono anche nell’elenco del 13 novembre.

La nuova chiusura arriva dopo l’allerta gialla regionale valida dal 12 al 13 novembre. Per la riapertura delle aree indicate dall’avviso comunale occorrerà attendere il miglioramento del tempo e le eventuali comunicazioni successive.

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