Udinese, Solet salta le gare della Costa d’Avorio: attesa l’autorizzazione FIFA

Oumar Solet dovrà aspettare per debuttare con la Costa d’Avorio. Il difensore dell’Udinese, alla prima convocazione con la nazionale ivoriana, non potrà disputare le due partite contro il Gambia valide per le qualificazioni alla Coppa d’Africa 2027: manca ancora l’autorizzazione della FIFA a rappresentare la nuova selezione.

La federazione ivoriana ha annunciato l’indisponibilità del giocatore il 12 novembre, in un comunicato riportato da KOACI. Secondo la federazione, la pratica era ancora in esame e non era stata notificata una risposta ufficiale definitiva; la decisione potrebbe arrivare dopo la finestra internazionale.

La convocazione e la pratica FIFA

Solet, franco-ivoriano, ha rappresentato la Francia nelle nazionali giovanili e ha scelto di giocare per la Costa d’Avorio. La Confederazione africana aveva presentato la sua prima convocazione per la doppia sfida con il Gambia. Per scendere in campo, però, il difensore deve attendere l’esito della procedura presso la FIFA.

Dopo la prima partita, il commissario tecnico Hervé Renard ha detto di aver ricevuto una risposta negativa dalla FIFA entro le 16 del 12 novembre, aggiungendo di sperare in un’evoluzione favorevole della pratica. Le parole del ct raccolte dopo la gara non precisano la natura della risposta; la federazione, nel comunicato, aveva escluso di aver ricevuto una notifica ufficiale definitiva.

La vittoria a Bouaké e il ritorno in Gambia

La Costa d’Avorio ha vinto 2-1 la prima sfida, disputata il 12 novembre a Bouaké. In campo c’era anche l’altro difensore dell’Udinese Hassane Kamara, titolare per 70 minuti.

Il ritorno è in programma il 17 novembre a Bakau. Secondo quanto annunciato dalla federazione, Solet salterà anche questa gara; per le convocazioni successive bisognerà attendere la conclusione della pratica e le eventuali nuove comunicazioni.

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