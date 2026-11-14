La Giunta regionale approva l’accordo per il Museo del Ricordo a Roma

La Giunta regionale ha approvato l’Accordo di valorizzazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della Cultura e la Regione Lazio per avviare il percorso verso la realizzazione a Roma del Museo del Ricordo. L’approvazione è stata annunciata dal vicegovernatore Mario Anzil; l’intesa è connessa allo Statuto e all’Atto costitutivo di una Fondazione ad hoc.

“Il percorso che porterà alla realizzazione a Roma del Museo del Ricordo è iniziato”.

L’intesa stabilisce le finalità, gli obiettivi strategici e le modalità di organizzazione e gestione del Museo, istituito per promuovere la conoscenza e conservare la memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e della più complessa vicenda del confine orientale italiano.

Il Museo del Ricordo è previsto dalla legge nazionale 165 del 2024. Anzil ha dichiarato: “Una delle vicende più strazianti e a lungo dimenticate del Novecento troverà nella Capitale – così Anzil – la sua cristallizzazione scientifica e divulgativa. Una vera e propria pietra miliare per la memoria collettiva che ci renderà più consapevoli della nostra identità. Conoscere e far conoscere la verità della storia significa essere liberi di guardare al futuro e liberi di dialogare in una dimensione di frontiera come quella del Friuli Venezia Giulia con lo sguardo aperto che deriva da cognizioni prive di omissis”.

La Fondazione del Museo avrà sede in via Maria Adelaide a Roma

Il documento sottoscritto dalla Regione con gli altri partner prevede la possibilità di attivare collaborazioni con altri istituti, enti e università nei campi della ricerca, della conoscenza e della valorizzazione del patrimonio storico-artistico presente nel territorio regionale, nazionale e internazionale. La forma giuridica scelta è quella della “Fondazione di partecipazione”, che avrà sede nell’immobile romano di via Maria Adelaide n. 11/14-via Maria Cristina n. 13, concesso gratuitamente dalla Regione Lazio.

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