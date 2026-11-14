Artegna, Purcit in Staiare: Vin in Vile e orari delle cucine nel weekend

Ad Artegna, sabato 14 novembre la festa Purcit in Staiare propone le degustazioni di Vin in Vile dalle 17 alle 21 in via Villa. Domenica 15 novembre le cucine apriranno alle 12, anche per il pranzo.

La 28ª edizione della manifestazione, organizzata dalla Pro Loco Pro Artegna, è in programma dal 13 al 15 novembre 2026 tra piazza Marnico e via Villa. La festa valorizza i prodotti preparati dai norcini locali e richiama la tradizione contadina della lavorazione e conservazione delle carni suine.

Sabato: vini in via Villa e cucine dalle 19

Il programma degli appuntamenti prevede sabato alle 15 il torneo di morra organizzato dal Bar La Bettola. Dalle 17 alle 21, Vin in Vile porta le degustazioni di vino lungo via Villa. I chioschi aprono alle 18, le cucine alle 19.

In serata sono annunciati la musica dei Dance Mania e, alle 23, uno spettacolo pirotecnico. Durante la festa è prevista anche un’enoteca nelle piazzette davanti al tendone.

Domenica: pranzo, mercatino e corsa

Domenica i chioschi apriranno alle 10 e le cucine alle 12. Nel programma figurano il mercatino degli hobbisti, la musica itinerante dei Solisti Friulani e, in serata, quella dei The Bluegrass Baby.

Per la 14ª Corse Pignote, organizzata da Monte Faeit Run, iscrizioni e partenze libere sono previste dalle 8 alle 10, con ritrovo in piazza Marnico. La manifestazione ludico-motoria propone percorsi di 7 e 14 chilometri.

Ingresso e informazioni

La festa dispone di un tendone riscaldato in piazza Marnico. L’ingresso è libero; le consumazioni e le eventuali quote per le singole attività sono separate. Il programma non indica il costo né le modalità di partecipazione a Vin in Vile.

Per informazioni sulla degustazione e sugli altri appuntamenti è possibile rivolgersi alla Pro Loco Pro Artegna al numero 351 5441683. Purcit in Staiare figura anche nella guida agli appuntamenti del weekend in Friuli-Venezia Giulia.

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