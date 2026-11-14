Etica del Gusto, laboratori in Friuli-Venezia Giulia fino al 30 novembre: il calendario

Panifici, pasticcerie e cioccolaterie del Friuli Venezia Giulia aprono i propri laboratori ad adulti, bambini e famiglie fino al 30 novembre 2026. È in corso «Tutti con le mani in pasta», la rassegna di Etica del Gusto che propone incontri pratici e percorsi di scoperta delle lavorazioni artigianali.

Il programma dell’associazione raccoglie sedi, orari, destinatari e collegamenti per le iscrizioni. Gli appuntamenti ancora previsti spaziano dalla pizza per i bambini al panettone, dal cacao alla pasta fresca.

Gli appuntamenti del 14 e 15 novembre

Nel pomeriggio di sabato 14 novembre sono previste quattro attività:

Udine, ore 16-18: da Dusci, in via Tricesimo 46, incontro per adulti e bambini tra cassata catanese, pasta fresca e preparazioni di frolla.

da Dusci, in via Tricesimo 46, incontro per adulti e bambini tra cassata catanese, pasta fresca e preparazioni di frolla. Codroipo, ore 15-17: alla pasticceria Dolcevita, in piazza Giardini Pubblici 1, laboratorio per adulti sul panettone al cioccolato. L’esperienza prosegue domenica 15 alle 15 con la decorazione di un panettone da 300 grammi.

alla pasticceria Dolcevita, in piazza Giardini Pubblici 1, laboratorio per adulti sul panettone al cioccolato. L’esperienza prosegue domenica 15 alle 15 con la decorazione di un panettone da 300 grammi. Medeuzza, ore 15-18: al Panificio Berin, in via Carducci, laboratorio per adulti sulla sfoglia.

al Panificio Berin, in via Carducci, laboratorio per adulti sulla sfoglia. Grado, ore 16.30-19: al Panificio Gobatto, in viale Martiri della Libertà 25, biscotti natalizi per bambini.

Per domenica 15 novembre il calendario propone:

Udine, ore 10-11.30: alla Cioccolateria Valentinis, in largo delle Grazie 5, percorso per adulti dedicato al cacao e alla pralineria, con degustazione.

alla Cioccolateria Valentinis, in largo delle Grazie 5, percorso per adulti dedicato al cacao e alla pralineria, con degustazione. Lignano Sabbiadoro, ore 15-18: alla pasticceria Argana, in via Latisana 80/A, laboratorio di pizza per bambini dai 7 ai 12 anni.

alla pasticceria Argana, in via Latisana 80/A, laboratorio di pizza per bambini dai 7 ai 12 anni. Monfalcone, ore 17-18: da Maritani Caffè Carducci, in via Duca d’Aosta 83, incontro per adulti sul lievito madre e il panettone.

Da Bagnarola a Trieste: le date successive

Il 21 novembre, dalle 10 alle 12, il Panificio Cassin di Bagnarola di Sesto al Reghena, in via Santa Lucia 39, accoglierà gli adulti per un percorso dedicato alla zucca e al pane Senatore Cappelli.

Il 22 novembre sono previsti tre incontri:

Trieste, ore 10.30-12.30: Eppinger Caffè, in via Angelo Emo 49, propone un laboratorio di pasticceria per bambini dai 10 anni.

Eppinger Caffè, in via Angelo Emo 49, propone un laboratorio di pasticceria per bambini dai 10 anni. San Pietro al Natisone, ore 14-17: al Paradiso dei Golosi, in via Francesco Musoni 3, le famiglie con bambini dai 6 agli 11 anni prepareranno biscotti natalizi.

al Paradiso dei Golosi, in via Francesco Musoni 3, le famiglie con bambini dai 6 agli 11 anni prepareranno biscotti natalizi. Trieste, ore 15-17: sempre da Eppinger, nello stesso indirizzo, appuntamento per adulti sulla lavorazione del cioccolato.

Sabato 28 novembre, dalle 14 alle 16, il panificio AQA di Osoppo, in via Giacomo Matteotti 9, apre agli adulti per un laboratorio sul panettone artigianale. L’esperienza prosegue domenica 29 con una colazione e la degustazione del panettone.

Domenica 29 novembre si comincia alle 4 del mattino: fino alle 8 Cast Bakery Mood, in via Cividina 5 a Martignacco, propone agli adulti un’esperienza nel forno. Ad Aiello del Friuli, dalle 14 alle 18, Orso Bakery 1962, in piazza Roma 19, offre invece un percorso per adulti tra preparazioni dolci e salate.

La rassegna si chiude lunedì 30 novembre, dalle 16 alle 18.30, all’Antico Caffè Tommaseo di Trieste, in piazza Nicolò Tommaseo 4: gli adulti prepareranno tortelli e tagliatelle, seguiti da una degustazione.

Iscrizioni e disponibilità

I posti sono limitati dalla capienza dei laboratori e la disponibilità può cambiare. Il programma di Etica del Gusto contiene i collegamenti alle iscrizioni per i singoli incontri. L’associazione risponde anche al numero 0432 699263 e all’indirizzo info@eticadelgusto.it.

La quota indicata per la rassegna è di 20 euro, ma è opportuno controllare le condizioni del singolo appuntamento: la scheda del laboratorio di pizza a Lignano, per esempio, riporta questa cifra. Per l’incontro da Dusci, invece, le indicazioni sull’iscrizione gratuita e sulla partecipazione dei bambini non chiariscono la quota eventualmente prevista per gli adulti: per le condizioni è possibile rivolgersi agli organizzatori.

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