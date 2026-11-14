Pordenone, Marchi e Pizziol annunciano il passaggio a Forza Italia

Le consigliere comunali Alessandra Marchi e Silvia Pizziol lasciano Pordenone Civica per aderire a Forza Italia. Il passaggio è stato presentato in conferenza stampa, secondo quanto riferisce il Messaggero Veneto nella notizia del 14 novembre 2026, e modifica i rapporti tra le forze che sostengono il sindaco di Pordenone Alessandro Basso.

Marchi è consigliera delegata al Benessere animale; Pizziol è stata finora capogruppo di Pordenone Civica. Alla presentazione al Caffè Municipio erano presenti, tra gli altri, il segretario provinciale di Forza Italia Andrea Cabibbo e la coordinatrice regionale Sandra Savino.

Il peso dei gruppi e le commissioni

L’adesione annunciata rafforza Forza Italia rispetto alla lista civica. Il passaggio riguarda due forze della stessa coalizione e non indica, di per sé, un passaggio delle consigliere all’opposizione.

Il decreto comunale del 30 gennaio 2026 sulla composizione delle commissioni collocava entrambe tra le rappresentanti di Pordenone Civica nelle commissioni Bilancio e programmazione e Urbanistica, lavori pubblici e ambiente.

La notizia dell’adesione non indica chi succederà a Pizziol alla guida del gruppo civico né eventuali aggiornamenti delle commissioni. Resta da chiarire anche la composizione numerica definitiva dei gruppi consiliari.

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