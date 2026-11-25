È in programma oggi, mercoledì 25 novembre, alle 18 alla Cantina Rauscedo di Codroipo il convegno “Prevenzione e tutela – La rete che protegge”, dedicato alla tutela giuridica delle donne vittime di violenza e agli strumenti di prevenzione del Codice Rosso. L’appuntamento è in via Zompicchia 10, secondo il calendario delle iniziative per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Gli interventi in programma

La serata, organizzata da La Camminata per la Vita, ha il patrocinio della Città di Codroipo e della Commissione regionale per le pari opportunità. Si svolge nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

L’avvocata Rosanna Rovere, presidente delle Camere Civili del Triveneto, parlerà di tutela giuridica e legale delle donne vittime di violenza. Massimo Pascottini, commissario capo di polizia locale, docente della Scuola di Polizia Locale del Friuli Venezia Giulia e vicecomandante della Comunità di montagna della Carnia, affronterà il tema della prevenzione e della tutela nell’ambito del Codice Rosso. La moderatrice sarà Monia Montecchiarini, giurista e scrittrice.

Il programma prevede saluti istituzionali e la presentazione delle iniziative prima degli interventi. La pagina dell’organizzazione non specifica modalità di prenotazione o di accesso.

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