Pordenone
Piancavallo, cannoni da neve in funzione: apertura prevista il 5 dicembre
Secondo una testata locale, i cannoni sparaneve sono partiti la sera del 23 novembre. PromoTurismoFVG programma l’avvio della stagione il 5 dicembre, salvo variazioni legate a neve e meteo.
A Piancavallo, nel Pordenonese, i cannoni sparaneve sono entrati in funzione la sera di lunedì 23 novembre, secondo quanto riportato da PordeNews, per preparare le piste in vista dell’inverno. PromoTurismoFVG indica il 5 dicembre 2026 come data prevista per l’inizio della stagione sciistica, ma l’apertura effettiva dipenderà dalle condizioni della neve e del meteo.
Il calendario di PromoTurismoFVG programma la stagione dal 5 dicembre 2026 al 29 marzo 2027 e specifica che le date possono variare in base alle condizioni nivo-meteorologiche. L’attivazione dell’innevamento artificiale è una fase preparatoria: non conferma che tutte le piste e gli impianti saranno aperti il primo giorno previsto.
Gli aggiornamenti prima di partire
Per conoscere le aperture effettive nel giorno scelto, sarà necessario controllare gli aggiornamenti sulle piste e sugli impianti. PromoTurismoFVG pubblica le informazioni operative nella pagina Infoneve dedicata a Piancavallo. L’avvio dei cannoni è riferito da PordeNews nel resoconto sull’innevamento.
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