TRIESTE – Una manifestazione contro la proposta di riforma della caccia è in programma sabato 21 novembre 2026, dalle 10 alle 12, in piazza Unità d’Italia a Trieste. L’iniziativa è promossa da Naica ODV, in collaborazione con enti del Terzo settore e attivisti locali, e sarà aperta alle associazioni e ai cittadini che condividono le preoccupazioni degli organizzatori.

Al centro della protesta ci sono alcune disposizioni del disegno di legge che punta a modificare la normativa nazionale sull’attività venatoria. Tra i punti contestati figurano l’utilizzo dei richiami vivi, l’impiego di strumenti ottici per la caccia, le modifiche ai periodi venatori e il possibile ampliamento delle specie cacciabili.

I promotori chiedono una maggiore attenzione alla protezione della fauna selvatica, della biodiversità e degli habitat naturali, esprimendo preoccupazione anche per la sicurezza delle persone che frequentano boschi e sentieri.

La riforma della caccia è ancora all’esame della Camera

Il provvedimento contestato non è ancora diventato legge. Dopo l’approvazione del Senato, avvenuta il 23 giugno 2026, il testo è passato alla Camera dei deputati, dove viene esaminato come proposta C. 2984.

La commissione Agricoltura sta proseguendo l’esame degli emendamenti. Una seduta con votazioni era prevista per ieri, martedì 17 novembre, mentre una nuova riunione è stata convocata per oggi, mercoledì 18 novembre. Le disposizioni potrebbero quindi subire ulteriori modifiche prima dell’approvazione definitiva.

Richiami vivi, cosa prevede la proposta

Uno degli aspetti più contestati riguarda i richiami vivi, ovvero gli uccelli utilizzati durante la caccia da appostamento per attirare altri esemplari.

Il testo approvato dal Senato consentirebbe di utilizzare sia animali catturati secondo le disposizioni di legge, sia esemplari provenienti da allevamenti autorizzati o riconosciuti dalle Regioni.

Per gli uccelli di cattura viene previsto un limite di dieci esemplari per specie e quaranta complessivi, utilizzabili contemporaneamente da ciascun cacciatore. Per quelli nati e allevati in cattività, invece, non sarebbe stabilito un limite numerico, purché gli animali siano identificati attraverso un anello inamovibile e numerato.

Il limite di quaranta richiami non rappresenta tuttavia una novità assoluta. La legislazione nazionale vigente già contempla, per la caccia da appostamento fisso, la detenzione di un massimo di quaranta richiami di cattura, con un limite di dieci per specie. La proposta interviene quindi sulla formulazione delle regole, facendo riferimento all’impiego contemporaneo degli animali.

In Friuli-Venezia Giulia, inoltre, la normativa regionale disciplina già l’utilizzo degli uccelli provenienti da allevamento, prevedendo specifici obblighi di identificazione.

Visori notturni e strumenti ottici: le novità

Un altro punto controverso riguarda l’utilizzo di strumenti ottici e optoelettronici durante l’attività venatoria.

L’articolo 8 della proposta permetterebbe l’impiego di questi dispositivi nella caccia di selezione agli ungulati, con alcune esclusioni relative alle specie protette da specifiche disposizioni europee e agli strumenti classificati come materiale di armamento.

La modifica non comporterebbe un’autorizzazione generalizzata alla caccia notturna. La normativa vigente consente già l’impiego di dispositivi di puntamento per la visione notturna nel prelievo selettivo del cinghiale, mentre la riforma estenderebbe questa possibilità ad altre attività di selezione, nei limiti previsti dal testo.

L’appello degli organizzatori e le prossime scadenze

Con la manifestazione di sabato, Naica ODV e le realtà coinvolte intendono sensibilizzare i cittadini sui contenuti della riforma e richiamare l’attenzione delle istituzioni sulla necessità di tutelare gli animali selvatici e gli ecosistemi.

La protesta si svolgerà in forma pacifica e nel rispetto delle persone e degli spazi pubblici.

Sul fronte parlamentare, il calendario dei lavori indica il 27 novembre come data prevista per l’avvio della discussione generale del provvedimento nell’Aula della Camera.

La mobilitazione di Trieste del 21 novembre si inserisce dunque in una fase ancora aperta dell’iter legislativo, nella quale il testo della riforma potrebbe essere modificato prima della sua eventuale approvazione definitiva.

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