Le filiere DOP del Friuli-Venezia Giulia, tra cui quelle del prosciutto di San Daniele e del Montasio, possono essere interessate dalle regole nazionali sul contrassegno facoltativo per i prodotti agroalimentari preimballati. L’adozione non è automatica: per le denominazioni con un consorzio di tutela servono una decisione dell’assemblea e una richiesta di modifica del piano dei controlli.

Il decreto ministeriale del 16 ottobre 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 novembre, definisce caratteristiche, distribuzione, controlli e costi del contrassegno. Il testo non indica una data specifica di entrata in vigore. Non introduce un obbligo generale di applicazione né stabilisce una data per l’arrivo sulle confezioni delle singole DOP.

Chi decide se adottare il contrassegno

La disciplina riguarda esclusivamente i prodotti agroalimentari a denominazione di origine protetta già confezionati. Per le DOP con un consorzio, l’assemblea decide sull’uso del contrassegno e il consorzio chiede all’organismo di controllo la modifica del piano dei controlli. Per quelle senza consorzio, l’uso è subordinato all’inserimento nel disciplinare di produzione.

La legge che ha previsto lo strumento comprende anche le IGP, ma questo decreto disciplina soltanto le DOP preimballate. La pubblicazione delle regole nazionali non equivale a una decisione di adozione per San Daniele o Montasio.

Che cosa identifica il contrassegno

Il contrassegno è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato con sistemi di sicurezza. Riporta un numero progressivo, una serie alfanumerica e un codice QR associato al numero, oltre all’emblema dello Stato e alla sigla DOP. Il decreto lo presenta come uno strumento aggiuntivo di garanzia e autenticità.

Come precisa l’organismo di controllo CSQA nella spiegazione del nuovo sistema, il contrassegno non sostituisce la certificazione DOP. Il decreto non specifica quali informazioni saranno consultabili dai consumatori tramite la scansione del codice.

Distribuzione e tracciabilità

Gli organismi di controllo gestiscono ritiro e distribuzione dei contrassegni e possono delegare queste attività ai consorzi richiedenti mediante convenzione. I contrassegni vengono distribuiti ai confezionatori titolari di codice ICQRF, che li applicano alle confezioni certificate entro il numero di contrassegni disponibili. L’ICQRF è l’Ispettorato centrale per la tutela della qualità e la repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

Per le filiere che scelgono il sistema sono previste registrazioni lungo il percorso: gli organismi di controllo o i consorzi delegati annotano carico e distribuzione; i confezionatori registrano gli identificativi utilizzati o il lotto, assicurando la rintracciabilità di ogni partita. Durante le ispezioni l’organismo di controllo verifica la corrispondenza tra contrassegni ricevuti, utilizzati e in giacenza.

Costi, scarti e furti

Il costo è a carico degli operatori e varia in base al formato e al volume dell’ordine. Per esempio, l’allegato al decreto indica per il contrassegno in carta adesiva da 55 per 20 millimetri un prezzo di 0,015 euro per pezzo, al netto dell’IVA, per ordini fino a un milione di pezzi inclusi. Il costo del solo contrassegno non permette di stabilire se o quanto cambierà il prezzo al consumo.

Per ogni partita certificata è ammesso uno scarto massimo dell’1,5% tra contrassegni ritirati e confezioni realizzate. Se, per ragioni oggettive e documentabili, lo scarto supera la soglia, il confezionatore deve comunicarlo entro 24 ore dall’accertamento all’ufficio territoriale ICQRF e all’organismo di controllo, indicando quantità eccedente, serie, numerazione e causa.

In caso di furto, il confezionatore deve presentare denuncia all’autorità di pubblica sicurezza entro 24 ore dalla scoperta e inviarne copia all’ICQRF territoriale e all’organismo di controllo.

I prossimi passaggi per le DOP regionali

Per l’eventuale utilizzo sulle confezioni delle DOP con consorzio occorrono la delibera assembleare e l’adeguamento del piano dei controlli. Solo le decisioni delle singole filiere e i relativi passaggi organizzativi potranno chiarire se e quando il nuovo contrassegno sarà usato anche per San Daniele e Montasio.

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