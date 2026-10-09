Trieste, previsioni meteo del 8 gennaio 2026

TRIESTE – Il fine settimana si apre con un tempo variabile a Trieste, dove sabato 10 ottobre le infiltrazioni umide porteranno una maggiore presenza di nubi e qualche debole precipitazione. La giornata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi al mattino, con piogge deboli inizialmente presenti ma destinate ad attenuarsi temporaneamente nel pomeriggio. Il miglioramento sarà quindi solo parziale: dopo una fase più asciutta nelle ore centrali, la nuvolosità tenderà nuovamente ad aumentare in serata, quando potranno riprendere le precipitazioni. Gli accumuli previsti sono contenuti, intorno ai 2 millimetri di pioggia, ma il quadro resterà dinamico per buona parte della giornata. Le temperature saranno relativamente miti, con una massima di 21°C e una minima di 18°C. Il vento soffierà moderato dai quadranti orientali, mentre il mare sarà poco mosso.

Mattinata grigia con deboli precipitazioni

Le prime ore di sabato saranno caratterizzate da un cielo prevalentemente nuvoloso, con deboli piogge sulla città. La presenza di infiltrazioni umide favorirà una copertura nuvolosa piuttosto estesa, riducendo le possibilità di schiarite nella prima parte della giornata. La temperatura minima si attesterà sui 18°C, mantenendo un’atmosfera relativamente mite anche al mattino. Il vento soffierà moderato da Est, con una componente orientale che accompagnerà il passaggio delle nubi lungo la fascia costiera. Le precipitazioni previste non saranno particolarmente abbondanti, ma potranno rendere il tempo incerto nelle prime ore, soprattutto per chi si sposta lungo la costa o deve programmare attività all’aperto.

Pomeriggio, temporanea attenuazione della pioggia

Nel corso del pomeriggio la situazione dovrebbe migliorare parzialmente. Le precipitazioni tenderanno infatti ad attenuarsi, lasciando spazio a una fase più asciutta, anche se la nuvolosità resterà presente. La temperatura massima raggiungerà i 21°C, con valori gradevoli per il periodo. Il vento continuerà a soffiare moderato, ruotando da Est verso Est-Nordest. Non si tratterà tuttavia di un miglioramento definitivo: le infiltrazioni umide continueranno a interessare la regione e favoriranno un nuovo aumento delle nubi nella seconda parte della giornata.

Sera, nuvolosità in aumento e piogge in ripresa

Il passaggio più significativo è atteso in serata, quando il cielo tenderà a diventare nuovamente più compatto. Dopo la temporanea attenuazione pomeridiana, sono previste deboli piogge in ripresa, con accumuli complessivi stimati intorno ai 2 millimetri. La fase serale sarà quindi caratterizzata da un ritorno dell’instabilità, senza tuttavia indicazioni di fenomeni particolarmente intensi sulla città. Il tempo resterà variabile anche nelle ore successive, in attesa dell’evoluzione prevista per domenica.

Tendenza meteo Trieste

Domenica 11 ottobre: il tempo resterà variabile, con alternanza tra nuvole e schiarite e condizioni da seguire soprattutto nelle aree più esposte alle infiltrazioni umide;

il tempo resterà variabile, con alternanza tra nuvole e schiarite e condizioni da seguire soprattutto nelle aree più esposte alle infiltrazioni umide; Lunedì 12 ottobre: è attesa un’altra giornata variabile, con nubi sparse e possibili aperture;

è attesa un’altra giornata variabile, con nubi sparse e possibili aperture; Martedì 13 ottobre: la tendenza indica un miglioramento, con condizioni prevalentemente soleggiate.

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