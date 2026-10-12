Trieste, previsioni meteo del 13 ottobre 2026

TRIESTE – Il meteo a Trieste domani, martedì 13 ottobre 2026, sarà caratterizzato da una giornata all’insegna del bel tempo, con sole prevalente e cielo sereno per gran parte della giornata. Un campo di alta pressione interesserà il Friuli Venezia Giulia, favorendo condizioni atmosferiche stabili e l’assenza di precipitazioni. Non sono previste piogge sul capoluogo giuliano e il quadro meteorologico si manterrà tranquillo dalla mattina fino alla sera. Le temperature raggiungeranno una massima di 19°C, mentre la minima si attesterà intorno ai 14°C. Lo zero termico sarà a circa 3.077 metri. I venti soffieranno moderati da Est-Nordest sia al mattino sia nel pomeriggio, rendendo la ventilazione più avvertibile lungo la costa. Il mare sarà poco mosso e non sono segnalate allerte meteo.

Mattino soleggiato e cielo sereno

La giornata inizierà con condizioni meteorologiche favorevoli: su Trieste sono attesi cieli sereni o al più poco nuvolosi, senza passaggi perturbati in grado di compromettere il tempo. L’azione dell’alta pressione contribuirà a mantenere l’atmosfera stabile, con ampi spazi di sole già nelle prime ore. Le temperature minime si attesteranno sui 14°C, mentre i venti moderati da Est-Nordest potranno rendere l’aria più frizzante nelle zone esposte della costa. Non sono previste precipitazioni e la mattinata si presenterà quindi ideale per le attività all’aperto, pur con una ventilazione da tenere in considerazione soprattutto sul lungomare.

Pomeriggio con sole e massime di 19°C

Nel pomeriggio il tempo continuerà a essere stabile e soleggiato, con cielo sereno o poco nuvoloso. Non si prevedono cambiamenti significativi della situazione atmosferica: la presenza dell’alta pressione favorirà condizioni asciutte anche nelle ore centrali. La temperatura massima raggiungerà i 19°C, con valori gradevoli per la metà di ottobre. I venti continueranno a soffiare moderati da Est-Nordest, mentre il mare si manterrà poco mosso. Il contesto sarà dunque favorevole alle passeggiate e alle attività all’aperto, tenendo conto della brezza lungo il litorale.

Sera stabile, senza piogge in arrivo

Anche in serata non sono attesi peggioramenti. Il cielo resterà sereno o poco nuvoloso, con condizioni stabili e senza precipitazioni. Il calo delle temperature dopo il tramonto porterà un clima progressivamente più fresco, mentre il vento potrà continuare a farsi sentire nei punti maggiormente esposti. Nel complesso, martedì si prospetta una giornata senza particolari criticità meteorologiche per Trieste, con prevalenza di sole e assenza di fenomeni significativi.

Tendenza meteo Trieste

Mercoledì 14 ottobre: sono attese nubi sparse alternate a schiarite, in un contesto più variabile rispetto alla giornata di martedì;

sono attese nubi sparse alternate a schiarite, in un contesto più variabile rispetto alla giornata di martedì; Giovedì 15 ottobre: il tempo dovrebbe tornare prevalentemente soleggiato, con ampie aperture e condizioni generalmente stabili;

il tempo dovrebbe tornare prevalentemente soleggiato, con ampie aperture e condizioni generalmente stabili; Venerdì 16 ottobre: è prevista nuovamente nuvolosità irregolare, con nubi sparse alternate a momenti di sole.

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